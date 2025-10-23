禁宰毛豬5天引發毛豬拍賣量價齊揚 消費者買溫體豬肉只能趁今天

防杜非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天，昨天各縣市肉品市場在禁宰前的最後一天拍價，因擔心市場缺豬，各地拍賣豬價普遍上揚。宜蘭毛豬平均每公斤拍賣價111.28元，比起前一天每公斤102.93元上漲，且拍賣頭數也增加，消費者買溫體豬肉只能趁今天。

擔心接下來5天買不到溫體豬肉，昨天就有消費者提早買肉備用，尤其使用肉品量大的食品店家提早請肉商今天要留肉給他們。宜蘭半數以上毛豬從外縣市供應，縣肉品市場配合中央政策休市至27日，昨天有宰豬，今天起接連5天休市。

豬肉攤商擔心沒有豬可以賣，造成昨天各縣市的毛豬拍賣價上揚，宜蘭肉品市場22日交易364頭豬，平均每公斤拍賣價格111.28元，相較於前一天的329頭、每公斤平均拍賣價102.93元，呈現量價齊揚。