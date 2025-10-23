台中擬現非洲豬瘟 鍾佳濱：快疫調 看誰沒落實中央政策成破口

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對非洲豬瘟再起，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱認為，必須趕快進行疫調，了解破口出在哪裡。圖／聯合報系資料照片
農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，非洲豬瘟在台灣嚴守7年後破功。民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，養豬政策、邊境管理，廚餘管制，過去7年來始終不變，現在同樣政策下，卻發生了這樣的事件，必須趕快進行疫調，了解破口出在哪裡，究竟是哪個單位執行不利，沒有落實中央政策。

民進黨立法院黨團今針對時事回應，鍾佳濱被問及豬瘟，他說，目前台灣不管是養豬政策、邊境管理、對廚餘的管制，過去七年來始終不變，也成功脫離疫區，如果現行的制度可以讓台灣脫離疫區，那現在發生這個問題，那到底是政策的問題，還是沒有落實執行的問題，相信大家很清楚可以判斷，是否是執行不利，有待主管機關去追究，至於政策有沒有要調整，可以等到事件清查責任一個段落後，再來開放式檢討。

媒體追問食藥署先前總預算審查時，稽查管理相關預算被刪凍4千萬，而提案的是民眾黨立委黃國昌。鍾佳濱說，很遺憾國人看到去年藍白在野黨不分青紅皂白的亂砍預算，造成很多的行政業務無法推動，對於相關預算遭刪凍，是否會造成現在推動這些檢疫跟防疫的困難，國人自有公評，至於網路上把這樣的焦點，集中在提案刪減的政黨立委身上，「我們覺得當然更要受公評，也希望說在這樣的殷鑑不遠情況，今年的總預算審查在野黨，還有立委，都能夠能夠清楚分辨，我們給預算，是讓行政機關有能力去執行業務，而不是不讓他執行業務。」

鍾佳濱說，在台灣養豬，是一個關係到上百萬人的產業，這當中有人養黑豬，有的養白豬，各地的情況不一，不論如何，過去不管雲林縣或嘉義縣採取什麼樣的差異作為，整個全台灣的養豬政策，是必須依據資源再利用來申請的，而這樣的申請政策下，過去七年來有落實執行，因此整個台灣的防疫、養豬產業是固若金湯，成功的脫離疫區。

鍾佳濱質疑，現在發生的地點在台中市，不禁要問台中市的跟雲林縣，是不是都有同樣遵守中央的規定，落實資源再利用及做好平常的稽核跟管制。這七年來進出疫區的國人手提行李都要受檢，其他的郵包也經過X光機的掃描，現在同樣政策下，卻發生這樣的事件，還是要趕快疫調，了解破口出在哪裡，是哪個單位執行不利，沒有落實政策。

