因應非洲豬瘟 北市一早抽查環南市場豬肉「質量無問題」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市產發局長陳俊安今天上午赴議會財建委員會報告前受訪。記者林麗玉／攝影
北市產發局長陳俊安今天上午赴議會財建委員會報告前受訪。記者林麗玉／攝影

農業部昨公布台中出現非洲豬瘟，感染源仍在疫調中，台北市唯一台大實驗農場有飼養豬，昨動保處已第一時間調查。由於台北市也是相當大的豬肉消費地，北市產發局今天一早也前往環南市場抽查，目前抽查結果，台北市場的豬肉供應量和品質都沒有問題。

北市長蔣萬安昨已指示針對非洲豬瘟召開府級跨局處會議，確保市民食的安全。北市產發局長陳俊安今天上午赴議會財建委員會報告前受訪表示，今天早上，跨局處小組也到了環南市場實地抽查。目前抽查結果顯示，台北市場的豬肉供應量和品質都沒有問題。後續會依照昨天會議的結論，逐步抽查幾個市場。

陳俊安說，昨天下午五點，市長召集跨局處開了非洲豬瘟應變小組會議，會中決定由市場處、動保處和衛生局抽查北市重要市場。

非洲豬瘟

相關新聞

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

國內首見疑非洲豬瘟疫情，農業部也公告即日起全面禁止廚餘養豬。其實養豬大縣雲林，在2018年面對中國大陸非洲豬瘟疫情威脅，...

疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，...

最可怕非生病！非洲豬瘟恐毀生活 醫籲全民防堵：小心病毒搭便車

婦產科醫師蘇怡寧昨（22）日晚間在臉書發文指出，非洲豬瘟雖非人畜共通疾病，不會感染人類，但一旦疫情擴散，恐重創台灣養豬產業與民生經濟，呼籲全民共同防堵疫情，「非洲豬瘟不會傷害人，但會傷害生活」。

啟動非洲豬瘟防疫 新北訪視完107家養豬場...血清採檢皆正常

因應台中出現疑似非洲豬瘟疫情，新北22日已成立非洲豬瘟災害緊急應變中心，並啟動聯合稽查小組，完成訪視全市107家養豬場，...

禁宰毛豬5天引發毛豬拍賣量價齊揚 消費者買溫體豬肉只能趁今天

防杜非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天，昨天各縣市肉品市場在禁宰前的最後一天拍價，因擔心市場缺豬，各地拍賣豬價普遍上揚...

台中擬現非洲豬瘟 鍾佳濱：快疫調 看誰沒落實中央政策成破口

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，非洲豬瘟在台灣嚴守7年後破功。民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，養豬政策、邊境管理，...

