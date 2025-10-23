因應非洲豬瘟 北市一早抽查環南市場豬肉「質量無問題」

農業部昨公布台中出現非洲豬瘟，感染源仍在疫調中，台北市唯一台大實驗農場有飼養豬，昨動保處已第一時間調查。由於台北市也是相當大的豬肉消費地，北市產發局今天一早也前往環南市場抽查，目前抽查結果，台北市場的豬肉供應量和品質都沒有問題。

北市長蔣萬安昨已指示針對非洲豬瘟召開府級跨局處會議，確保市民食的安全。北市產發局長陳俊安今天上午赴議會財建委員會報告前受訪表示，今天早上，跨局處小組也到了環南市場實地抽查。目前抽查結果顯示，台北市場的豬肉供應量和品質都沒有問題。後續會依照昨天會議的結論，逐步抽查幾個市場。

陳俊安說，昨天下午五點，市長召集跨局處開了非洲豬瘟應變小組會議，會中決定由市場處、動保處和衛生局抽查北市重要市場。