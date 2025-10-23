一半以上毛豬從外地供應！宜蘭擔心非洲豬瘟入侵 肉品市場全面消毒

台中出現疑似非洲豬瘟，由於非洲豬瘟病毒傳播極快，各縣市都擔心遭疫情入侵。宜蘭每天有半數以上屠宰毛豬從外縣市運進來，縣肉品市場今天展開內外全面大清消，宜蘭縣動物植防疫所到各養豬場調查並發放消毒用品、防護衣，全力防杜疫情。

宜蘭目前鎖定3大高風險族群加強疫調，第一現有使用廚餘飼養的養豬戶，立即禁止繼續使用，同時列入重點稽查，第二外縣市運進小豬的養豬戶，也要加強監控；第三死豬送進化製廠處理，依大小重量可以請領保險，一旦若有死豬異常數量增加，送進化製處理，縣府將追查流向。

宜蘭由於在地供應量不足，每日由肉品市場屠宰毛豬約三百頭至四百頭，平均將近六成從外縣市進來，主要是大台北地區載運毛豬進到宜蘭拍賣宰殺。

防疫單位表示，非洲豬瘟只傳染豬、不會傳染人，但牠可怕在於傳染速度極快，一兩隻得病就毀了整座養豬場，病毒難根絕，染疫的養豬場至少3年才能恢復正常，嚴重殘害養豬產業鏈；目前最重要的是「不要移動豬」，由於毛豬有20天潛伏期，各養豬戶若發現自己的豬有異狀要立即通報。

縣肉品市場說，今天凌晨把昨天拍賣出去的毛豬屠宰完畢後，中央防疫人員特別派人來監看，肉品市場的員工原本就都有有例行性消毒，昨天做得更徹底，接下來五天禁宰禁運，今天起肉品市場內外消毒，全力防範非洲豬瘟。