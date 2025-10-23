快訊

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

一半以上毛豬從外地供應！宜蘭擔心非洲豬瘟入侵 肉品市場全面消毒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭一半以上毛豬從外縣市供應，由於擔心非洲豬瘟入侵，宜蘭肉品市場展開內外場區全面大消毒。圖／讀者提供
宜蘭一半以上毛豬從外縣市供應，由於擔心非洲豬瘟入侵，宜蘭肉品市場展開內外場區全面大消毒。圖／讀者提供

台中出現疑似非洲豬瘟，由於非洲豬瘟病毒傳播極快，各縣市都擔心遭疫情入侵。宜蘭每天有半數以上屠宰毛豬從外縣市運進來，縣肉品市場今天展開內外全面大清消，宜蘭縣動物植防疫所到各養豬場調查並發放消毒用品、防護衣，全力防杜疫情。

宜蘭目前鎖定3大高風險族群加強疫調，第一現有使用廚餘飼養的養豬戶，立即禁止繼續使用，同時列入重點稽查，第二外縣市運進小豬的養豬戶，也要加強監控；第三死豬送進化製廠處理，依大小重量可以請領保險，一旦若有死豬異常數量增加，送進化製處理，縣府將追查流向。

宜蘭由於在地供應量不足，每日由肉品市場屠宰毛豬約三百頭至四百頭，平均將近六成從外縣市進來，主要是大台北地區載運毛豬進到宜蘭拍賣宰殺。

防疫單位表示，非洲豬瘟只傳染豬、不會傳染人，但牠可怕在於傳染速度極快，一兩隻得病就毀了整座養豬場，病毒難根絕，染疫的養豬場至少3年才能恢復正常，嚴重殘害養豬產業鏈；目前最重要的是「不要移動豬」，由於毛豬有20天潛伏期，各養豬戶若發現自己的豬有異狀要立即通報。

縣肉品市場說，今天凌晨把昨天拍賣出去的毛豬屠宰完畢後，中央防疫人員特別派人來監看，肉品市場的員工原本就都有有例行性消毒，昨天做得更徹底，接下來五天禁宰禁運，今天起肉品市場內外消毒，全力防範非洲豬瘟。

宜蘭縣動物植防疫所今天前往全縣80幾戶養豬場進行現場調查，同時發送消毒液及防護衣，等沒有下雨時，防疫所會派消毒車出去消毒養豬場外部環境。

宜蘭一半以上毛豬從外縣市供應，由於擔心非洲豬瘟入侵，宜蘭肉品市場展開內外場區全面大消毒。圖／讀者提供
宜蘭一半以上毛豬從外縣市供應，由於擔心非洲豬瘟入侵，宜蘭肉品市場展開內外場區全面大消毒。圖／讀者提供

非洲豬瘟

延伸閱讀

疑似非洲豬瘟案例場斃死豬就地掩埋 立委、豬農憂恐汙染地下水

影／防非洲豬瘟 陳駿季：養豬場人員不要到其他豬場

疑非洲豬瘟侵台 陳駿季建議近期營養午餐以禽肉取代豬肉

最可怕非生病！非洲豬瘟恐毀生活 醫籲全民防堵：小心病毒搭便車

相關新聞

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

國內首見疑非洲豬瘟疫情，農業部也公告即日起全面禁止廚餘養豬。其實養豬大縣雲林，在2018年面對中國大陸非洲豬瘟疫情威脅，...

疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，...

最可怕非生病！非洲豬瘟恐毀生活 醫籲全民防堵：小心病毒搭便車

婦產科醫師蘇怡寧昨（22）日晚間在臉書發文指出，非洲豬瘟雖非人畜共通疾病，不會感染人類，但一旦疫情擴散，恐重創台灣養豬產業與民生經濟，呼籲全民共同防堵疫情，「非洲豬瘟不會傷害人，但會傷害生活」。

啟動非洲豬瘟防疫 新北訪視完107家養豬場...血清採檢皆正常

因應台中出現疑似非洲豬瘟疫情，新北22日已成立非洲豬瘟災害緊急應變中心，並啟動聯合稽查小組，完成訪視全市107家養豬場，...

禁宰毛豬5天引發毛豬拍賣量價齊揚 消費者買溫體豬肉只能趁今天

防杜非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天，昨天各縣市肉品市場在禁宰前的最後一天拍價，因擔心市場缺豬，各地拍賣豬價普遍上揚...

台中擬現非洲豬瘟 鍾佳濱：快疫調 看誰沒落實中央政策成破口

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，非洲豬瘟在台灣嚴守7年後破功。民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，養豬政策、邊境管理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。