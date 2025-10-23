疑非洲豬瘟侵台…醫曝「早晚的事」示警1疫病也恐再起

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
農業部昨宣布台中市梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，全場豬隻銷毀。本報資料照
台中出現疑似非洲豬瘟病例，時事評論家、醫師沈政男認為，非洲豬瘟的傳播，雖受到海洋阻隔，最終仍會渡海傳播，因此該病毒傳入台灣其實是早晚的事；他更示警，傳統豬瘟已拔針一年，且傳染方式與非洲豬瘟類似也仍可能再次爆發。

沈政男指出，中國大陸早在2018年就爆發非洲豬瘟，東南亞也很快淪陷，民進黨政府信心滿滿，以為在邊境強力圍堵，別讓非洲豬瘟病毒進來就會沒事，不料台中梧棲一處廚餘養豬場仍出現了台灣史上第一起非洲豬瘟疫情。

實際上，非洲豬瘟1920年代在非洲出現，然後慢慢傳，直到2018年才在亞洲現蹤，陸續爆發疫情；不難看出，非洲豬瘟的傳播，顯然會受到海洋阻隔，最終仍會渡海傳播，因為病毒能存活在豬肉內時間長久，若邊境防疫有漏洞就會傳進去。

沈政男認為，百密終有一疏，因此非洲豬瘟傳入台灣，本來就是遲早的事，接下來就看其他養豬場是否出現非洲豬瘟疫情，而這個可能性相當高。若其他地方沒有出現疫情，要等多久才能確認這起疫情結束？卻也是不知道，目前還很難回答。

他更推測示警，傳統豬瘟雖有疫苗，台灣就是靠著打疫苗禁絕疫情，後來「拔針一年」，沒有打疫苗，也沒有疫情，才被宣告為非疫區，但現在「拔針一年」，且傳染方式與非洲豬瘟類似，仍可能再次爆發。

至於非洲豬瘟爆發後能否再用廚餘養豬，沈政男說，現在問題是，全面禁止廚餘養豬就能完全清除嗎？恐是大問號，因為豬跟人的生活相當密切，病毒即使不經由廚餘散播，也可能有其他管道；總之，對抗非洲豬瘟，要有長期抗戰的準備。

相關新聞

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

國內首見疑非洲豬瘟疫情，農業部也公告即日起全面禁止廚餘養豬。其實養豬大縣雲林，在2018年面對中國大陸非洲豬瘟疫情威脅，...

疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，...

最可怕非生病！非洲豬瘟恐毀生活 醫籲全民防堵：小心病毒搭便車

婦產科醫師蘇怡寧昨（22）日晚間在臉書發文指出，非洲豬瘟雖非人畜共通疾病，不會感染人類，但一旦疫情擴散，恐重創台灣養豬產業與民生經濟，呼籲全民共同防堵疫情，「非洲豬瘟不會傷害人，但會傷害生活」。

啟動非洲豬瘟防疫 新北訪視完107家養豬場...血清採檢皆正常

因應台中出現疑似非洲豬瘟疫情，新北22日已成立非洲豬瘟災害緊急應變中心，並啟動聯合稽查小組，完成訪視全市107家養豬場，...

禁宰毛豬5天引發毛豬拍賣量價齊揚 消費者買溫體豬肉只能趁今天

防杜非洲豬瘟疫情，農業部祭出禁運禁宰5天，昨天各縣市肉品市場在禁宰前的最後一天拍價，因擔心市場缺豬，各地拍賣豬價普遍上揚...

台中擬現非洲豬瘟 鍾佳濱：快疫調 看誰沒落實中央政策成破口

農業部昨證實台中養豬場驗出斃死豬陽性反應，非洲豬瘟在台灣嚴守7年後破功。民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，養豬政策、邊境管理，...

