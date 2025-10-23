陳駿季：若15天後疫情無擴散 有望解除豬隻禁運禁宰令

台灣爆發疑似首例非洲豬瘟，農業部祭全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁廚餘養豬等，部長陳駿季今天說，每5天會觀察一次疫情，若15天病毒潛伏期後疫情沒有擴散，有機會解除禁令。

台中梧棲一處養豬場死亡豬隻檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，為防止疫情擴散，農業部宣布，全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁止廚餘養豬。

立法院經濟委員邀請陳駿季就非洲豬瘟防疫進行專案報告，民進黨立委邱議瑩詢問，檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應是否就是確定非洲豬瘟。

陳駿季表示，根據世界動物衛生組織定義，非疫區要認定首發案例必須進行病毒分類，這需要2週時間，確定之後才能通報，現在雖然定調為疑似案例，但仍用最高規格防疫。

邱議瑩認為，會有這樣案例一定是有疏失，豬場10月10日豬隻已經開始死亡，台中市動保處人員14日訪視認為無異常就沒有採樣，但根據規定，只要有異常就應立刻採檢，台中卻拖了10天、死了100多頭才採檢，10月13日時，這間豬場甚至還送30頭豬出去賣。

邱議瑩追問，現在所有防疫精進作為都是交由農業部做，農業部昨天要求全國豬隻禁運禁宰、全面禁止廚餘養豬，這2項禁令會維持多久。

陳駿季表示，相關禁令是以可能發病潛伏期15天來做觀察，以15天為最大管制時間，但農業部會每5天觀察一次疫情，若15天後疫情沒有擴散，有機會提早解除禁令。