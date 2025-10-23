疑似非洲豬瘟案例場斃死豬就地掩埋 立委、豬農憂恐汙染地下水

台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。立委認為，案例場豬隻就地撲殺掩埋有汙染土壤和地下水疑慮。豬農也指出，此做法恐提高其他養豬場被傳染的機率。

農業部昨召開記者會表示，獸醫研究所通知，21日早上接獲台中市動物保護防疫處送檢梧區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，已針對疑似案場撲殺195頭、屍體掩埋及全面進行環境清潔血消毒，並以案例場中心半徑3公里設立管制區，共計涵蓋2場養豬場，並執行豬隻移動管制及調查。

另昨非洲豬瘟中央災害應變中心也決議，即起台中市斃死豬禁止送到其他縣市化製場，會在當地焚化處理。

立法院經濟委員會今邀請農業部長陳駿季、財政部關務署長就「非洲豬瘟後續防疫精進作為」進行報告，並備質詢。

立委邱議瑩質詢時指出，台中市政府主張就地掩埋，引發環保與防疫疑慮，但埋在哪？如何掩埋？對土壤、地下水是否會造成汙染？

陳駿季表示，一般斃死豬除了送到化製場外，也可以就地掩埋或焚燒，然而掩埋是有一定的作業規範，並不是挖個洞就能掩埋。這次台中看來是主要疫區，但不希望台中市的豬隻外流到其他縣市，因此希望斃死豬就地處理。此外，豬隻太大隻沒辦法直接進到焚化爐，已有增調生物處理機在焚化爐旁邊，將豬隻處理到一定程度再進到焚化爐中焚燒。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞指出，死豬掩埋是相當不妥的做法，因為死豬屍體掩埋會有機率汙染地下水，其他養豬場被傳染的機率就可能提高，政府應該要調動移動式焚化爐協助就地焚燒，歐盟針對非洲豬瘟就是這樣的處置。