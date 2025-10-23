聽新聞
影／防非洲豬瘟 陳駿季：養豬場人員不要到其他豬場
台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。今天上午農業部長陳駿季前往立法院經濟委員會就「非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為」進行報告並備質詢。
會前有媒體問到10日出現死亡豬隻，但14日卻沒有採樣檢體，是否有違反SOP？農業部長陳駿季表示現在時序上面的說明都是根據疫調，目前疫調還在進行，至於說從10月10日到14日，或是中間有其他時間點中間有什麼作為還在釐清，根據動物傳染病相關辦法，當豬場有疑例的時候，地方政府動保處的人員有權力去豬場做豬隻的檢查。
陳駿季指出對於非洲豬瘟的因應是有SOP，當有案例發生時移動管制、關聯場的追蹤都會列入現在疫調裡的作為，包括人、車都要經過消毒。在豬場周遭是禁止進入的，也呼籲養豬場的人員在這段期間內不要到其他豬場去，即使你認為你的豬場是安全的，在移動管制是以豬場為單位，希望他的移動不會去干擾到其他豬場。
