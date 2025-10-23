台中現非洲豬瘟 1防疫人員提醒：東南亞餐飲店易被忽視

農業部昨天公布台中出現非洲豬瘟，感染源仍在疫調中，包括廚餘和邊境挾帶進入的肉製品，一名防疫人員提醒，東南亞餐飲店也有可能賣東南亞肉製品，成廚餘後流入當地清潔隊垃圾車，成部分養豬戶豬隻食物，此缺口易被忽視，也應注意。

台中市動保處表示，據防檢署資料，亞洲、歐洲及非洲各地區持續出現非洲豬瘟，國際疫情仍嚴峻，應持續加強宣導旅客勿攜帶或以郵寄快遞肉類產品入境。動保處也將持續針對轄內養豬場及肉品市場監測病毒、加強消毒。

中部一名防疫人員說，各機場海關是防疫重點，仍有遊客可能偷夾帶國外肉製品入境，台灣有很多東南亞餐飲店，尤其在鄉下或工廠密集區，這些店家也有可能賣東南亞肉製品，客人沒吃完當廚餘由清潔隊垃圾車載走，成為部分養豬戶的豬隻食物，此廚餘流向農政和防疫單位應注意。