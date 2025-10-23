防範非洲豬瘟疫情全台禁廚餘養豬 北市焚化廠即起免費銷毀
台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。為防範疫情擴散，北市府昨天傍晚開跨局處緊急會議，除衛生局將加強市售豬肉稽查外，環保局也開放三座焚化廠緊急銷毀養豬廚餘，將免收處理費用，以減輕緊急應變期間相關產源單位負擔。
環保局指出，不管餐廳、百貨、美食街、公司行號、飯店、旅館、市場、夜市、機關、學校、公司行號等非家戶產源，其無法再送交養豬場餵飼豬隻再利用廚餘，今日29日期間，每日上午8時起至下午4時止，填妥廚餘進廠遞送聯單，自行或委託合法清除機構將養豬廚餘送至內湖、木柵或北投垃圾焚化廠傾卸銷燬，環保局將免收處理費用，以減輕緊急應變期間相關產源單位負擔。
環保局提醒，目前已彙整全國各縣市可再利用廚餘機構清冊提供參考，家戶廚餘回收方式仍維持現行分類回收規定，民眾可將家戶堆肥廚餘及養豬廚餘交付清潔隊廚餘車分類回收。同時會都處加強推動源頭減量工作，以減少食物浪費及清理再利用費用。
衛生局也表示，配合防範非洲豬瘟病毒進入市售肉品流通體系，將持續加強查核市售豬肉產地或屠宰來源及原料原產地標示，同時確認產地來源證明；並配合衛生福利部食品藥物管理署「豬肉、牛肉及其可食部位原料原產地標示稽查專案」，針對輸入業、製造業、販售業及餐飲業等業別稽查，查核豬肉相關產品標示及抽驗。
衛生局也提醒，民眾至攤商選購豬肉時，可檢視是否具有合法屠宰證明，食用豬肉時也務必完全煮熟，並且勿攜帶、勿購買、勿網購來路不明或境外豬肉產品。
