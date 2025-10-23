疑非洲豬瘟侵台 陳駿季建議近期營養午餐以禽肉取代豬肉

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院經濟委員會今邀請農業部長陳駿季就「非洲豬瘟後續防疫精進作為」進行報告，並備質詢。記者李柏澔／攝影
非洲豬瘟入侵台灣，農業部昨宣布禁宰、禁運5天，全國嚴陣以待。農業部長陳駿季今呼籲，近期養豬場人員盡量不要到其他豬場，近期營養午餐設計也盡量以其他肉品，例如禽肉等取代豬肉。

立法院經濟委員會今邀請農業部長陳駿季、財政部關務署長就「非洲豬瘟後續防疫精進作為」進行報告，並備質詢。

陳駿季接受媒體聯訪表示，現階段會根據疫調對外說明，疫調也還在持續進行，而依法動保處人員有權利前往豬場，飼主是不得拒絕的。

根據「動物傳染病防治條例」規定，動物防疫人員因防疫必要，得進入動物飼養場所、倉庫及其相關處所、車、船、航空器，對動物、動物產品與其包裝、容器及相關物品，實施檢查、查閱相關資料或查詢關係人，所有人或關係人不得規避、妨礙或拒絕。

陳駿季說，非洲豬瘟的應變，已進行案立場的移動管制、關聯場追蹤、車輛消毒等，豬場也是禁止進入，也呼籲養豬場人員盡量不要到其他豬場。

陳駿季報告時也指出，將全面協調冷凍公會釋出冷凍豬肉穩定市場供應，已請教育部轉知各學校營養師，這段時間營養午餐設計盡量以其他肉品，例如禽肉等取代豬肉。

