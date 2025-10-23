顧立雄：軍方冷凍豬肉均經檢驗 仍有30天存量

台中爆發疑似非洲豬瘟病例，外界關切軍方副食供應是否也出問題？國防部長顧立雄表示，國軍供應的豬肉等肉類都經過檢驗，冷凍豬肉還有30天以上存量，供應無虞。目前也還沒有接獲協助清消病死豬的需求。另一方面，美國官員表示將公布新版「全球指引」，允許我方和美國廠商洽談非核心技術，顧立雄表示樂觀其成。

台中爆發疑似非洲豬瘟病例，影響豬肉市場供應，外界關切每天消耗大量肉品的軍方副食供應，會不會也出問題？顧立雄表示，國軍副食供應的豬肉等肉類都經過檢驗，冷凍豬肉還有30天以上的供應量，應該仍然供應無虞。

對於是否出動官兵協助清消病死豬隻？顧立雄說，軍方隨時等待相關部會或地方政府提出需求，不過目前還沒有收到相關的申請。

另一方面，美台國防工業會議落幕，美方官員表示，美國政府將提出一項新的全球指引，加速審議釋出非核心裝備或技術，允許廠商以商售模式和友盟國家洽談，在境外授權生產，而這其中也包括台灣。

顧立雄說，歡迎美國願意強化台灣防衛力量，促進區域和平，相關的指引如果出來之後，有涉及相關合作生產或技術移轉，我方都樂見。我們會等指引正式公佈之後，跟廠商合作生產或技術授權，如果美國政府協助，我方也樂觀其成。