疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，一頭肉豬拍賣最低600元，當時政府賠豬農是一頭2400元。

這名豬農強調，口蹄疫跟非洲豬瘟不能相比，口蹄疫爆發時台灣還有外銷豬肉，頓時豬肉不能賣，豬肉的量太多了，冷凍廠屠宰冷凍後也沒空間存放，「在海上漂的又退回來了」，當時全台豬有1300萬頭到1400萬頭豬，現今台灣剩下約500萬頭豬，豬肉外銷非常少，內需都不夠了。

口蹄疫爆發時，「不能外銷、消費者又不敢吃，整個停擺了」，這名豬農說，豬在豬場要吃飼料，不賣又不行，豬價整個崩盤了。

這名豬農說，印象中當時政府一頭豬補助2400元，拍賣市場一隻拍不到1000元，有的豬農乾脆希望得一得口蹄疫，還可以補助成本六成。

「損失慘重！」這名豬農回憶，當時因創業已負債兩、三千萬元，又遇口蹄疫爆發，只好繼續向銀行借錢，「沒辦法飼料錢還是要給人家啊！」最高曾負債高達六、七千萬元，借錢借到銀行不敢借了，還要抵押豬舍、土地等，還有銀行說，不然請太太來當連帶保證人，因為太太的工作穩定，他心想，絕對不能牽連家人，「要倒就我自己倒就好了」。

這名豬農說，當時他的策略，前期母豬不配種，這樣就沒小豬，小豬死了就死了，母豬原本有8、900頭，口蹄疫後減少到剩400頭母豬，最高負債6、7千萬元，中間有賺錢就慢慢還，「沒辦法，享受利潤就要承擔風險」，花10多年才還完負債。

豬農提到，口蹄疫是1997年3月20日爆發，他是過了一個月，4月中旬時豬場中標，當時政府的策略有感染就撲殺，沒感染就不撲殺，不然就沒豬了。

豬農也提到，非洲豬瘟死亡率高。口蹄疫當時，若發現母豬的豬腳底、豬嘴周圍起水泡，趕快給藥吃後，通常一周後可以恢復，口蹄疫大約一年後疫情回穩。

另名豬農則回想起口蹄疫爆發第一天，拍賣市場全部停止交易，大家愁雲慘霧，政府補助豬一頭豬2400元，但是養一頭豬成本3、4000元，政府補貼成本六成，等於一頭就要虧一千多元，還有不少豬農因此破產了。

屏東縣養豬協會理事長潘連周也是中國民國養豬協會理事長，他說，口蹄疫跟非洲豬瘟不同，口蹄疫是飛沫空氣傳染。非洲豬瘟要接觸傳染，豬要吃到有病毒的才會感染，或豬隻飼養一起才會感染。