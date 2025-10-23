防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

國內首見疑非洲豬瘟疫情，農業部也公告即日起全面禁止廚餘養豬。其實養豬大縣雲林，在2018年面對中國大陸非洲豬瘟疫情威脅，縣長張麗善上任第一天起就宣布禁用廚餘養豬；但當時擔任行政院長的賴清德卻不認同，還要各縣市首長尊重農委會有層次、有次序的進行相關工作，還說貿然禁止廚餘養豬，其他縣市也跟進，廚餘去處馬上會出現困難。

2018年時，雲林縣是全國養豬頭數最多的縣，在養頭數約146萬頭，年產值180多億元，全縣約有4萬多頭豬以廚餘飼養。但有鑑於當時大陸非洲豬瘟疫情威脅全台，張麗善在擔任縣長第一天就宣布，雲林立即實施禁止廚餘養豬，並發放消毒水供全縣養豬業者消毒使用，若養豬戶未落實配合，將以違反廢棄物清理法開罰。

對於雲林縣率先禁止廚餘養豬，時任行政院長的賴清德表示，廚餘養豬固然是非洲豬瘟傳染的管道，但建議各縣市首長尊重農委會根據疫情發展，有層次、有次序的進行相關工作；貿然禁止廚餘養豬，其他縣市也跟進，廚餘去處馬上會出現困難。

張麗善則回應，防疫絕不能妥協，各縣市養豬產業狀況不一，雲林是養豬大縣，好不容易走出口蹄疫陰霾，若再受非洲豬瘟衝擊，將影響許多人生計。她寧可防疫作為走在前頭，中央有更積極作為，縣府也一定全力配合。

如今傳出疑似非洲豬瘟疫情，農業部宣布昨起全面禁止廚餘養豬。藥師林士峰也發文質疑，時任閣揆賴清德認為不須禁止廚餘養豬，未全面禁止豬農使用廚餘養豬的政策，導致豬瘟再次爆發，影響豬農生計。不管賴清德在行政院長時期有多少爭議，仍然繼續往副總統以及總統職位挺進。事實證明，青鳥選總統，不看政績，也不管政見實現率。