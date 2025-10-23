快訊

郭富城升格3寶爸！四大天王逃不過「岳父命」 萌娃正面照曝光

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

美股跌拉低台股早盤下跌逾270點 台積電開低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟禁止廚餘養豬 新北熟廚餘採焚化處理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
非洲豬瘟禁止廚餘養豬，新北熟廚餘採焚化處理。圖／新北市環保局提供
非洲豬瘟禁止廚餘養豬，新北熟廚餘採焚化處理。圖／新北市環保局提供

台中出現非洲豬瘟陽性病例，經檢驗確認為非洲豬瘟越南病毒株。新北市環保局指出，因非洲豬瘟傳播途徑之一是被病毒汙染的廚餘，為避免感染風險，農業部宣布自當日起即禁止廚餘養豬。因應禁止廚餘養豬，新北市環保局22日即會同相關單位全面清查轄內廚餘養豬場，除不得以廚餘養豬外，已協助部份團膳及養豬業者收運的熟廚餘進焚化廠處理，杜絕廚餘成為非洲豬瘟染病途徑。

環保局表示，為因應國人飲食習慣，廚餘養豬向來受到青睞，此次禁止廚餘養豬事發突然，為減低對市民生活上的衝擊，擬訂了3大因應策略，其一是立即展開跨局處輔導並稽核養豬場，避免廚餘養豬；其次，開放清除業者協助清運熟廚餘並以專案申請免費進焚化廠處理；最後則是鼓勵民眾將熟廚餘瀝乾水分後，裝袋交付循線垃圾車收運，送至焚化廠以高溫焚燒，澈底殺滅非洲豬瘟病毒，防止疫情擴散。

環保局補充，若原為委託合格清除機構清運者，仍應負清除處理責任，若合格清除業者後端去化有問題，可申請專案進廠；事業單位仍應依規定委託合法清除業者。

學校營養午餐團饍業者、清除業者則可向環保局申請自行載運或委託專車免費交付新北產生的廚餘至焚化廠處理。若原養豬戶無法協助收運須協助清運者，可於上班時間撥打0800-010-857專線向各區清潔隊洽詢，或可至新北市政府環保局官網非洲豬瘟專區查詢。

環保局說明，以往為防範非洲豬瘟，均積極督促養豬業者落實廚餘高溫（90°C）蒸煮至少一小時以上之防疫措施，並拒收來路不明的肉品或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，自2018年起至迄今，累計共稽查3026場次；現不得以廚餘飼養豬隻，違者將依違反飼料管理法及動物傳染病防治條例從重處分，請養豬業者切勿以身試法。

環保局也提醒民眾，響應源頭減量，吃多少煮多少，不要剩下過多廚餘，不僅浪費資源也造成去化問題；此外，勿使用來源不明的肉品，未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品、熟廚餘等均須裝袋丟到垃圾車內，並交由清潔隊妥善焚化處理，以免造成防疫破口。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

首例疑似非洲豬瘟爆發 嘉縣去化廚餘啟動「黑水虻部隊」

疑非洲豬瘟疫情 陳吉仲喊話要團結：請對台灣豬肉有信心

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

防範非洲豬瘟疫情 北市焚化廠免費銷毀養豬廚餘

相關新聞

台中爆疑似非洲豬瘟 全國豬隻禁運禁宰5天、禁止廚餘養豬

台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。農業部公告，即起全面禁止廚餘...

疑似非洲豬瘟病例 專家：趁此轉型 全面禁廚餘養豬

台中爆發疑似非洲豬瘟病例，由於該牧場是以廚餘餵豬，被外界認為是可能的傳染源。台大獸醫專業學院榮譽教授賴秀穗直言，廚餘蒸煮...

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

國內首見疑非洲豬瘟疫情，農業部也公告即日起全面禁止廚餘養豬。其實養豬大縣雲林，在2018年面對中國大陸非洲豬瘟疫情威脅，...

疑爆非洲豬瘟 屏東豬農憶當年口蹄疫慘況：負債千萬、豬價崩盤

屏東縣一名養豬超過40年豬農回憶起28年前，口蹄疫爆發慘況，「損失真的很慘」，這名豬農說，最慘拍賣市場賣不到1000元，...

最可怕非生病！非洲豬瘟恐毀生活 醫籲全民防堵：小心病毒搭便車

婦產科醫師蘇怡寧昨（22）日晚間在臉書發文指出，非洲豬瘟雖非人畜共通疾病，不會感染人類，但一旦疫情擴散，恐重創台灣養豬產業與民生經濟，呼籲全民共同防堵疫情，「非洲豬瘟不會傷害人，但會傷害生活」。

防範非洲豬瘟疫情全台禁廚餘養豬 北市焚化廠即起免費銷毀

台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。為防範疫情擴散，北市府昨天傍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。