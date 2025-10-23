快訊

首例疑似非洲豬瘟爆發 嘉縣去化廚餘啟動「黑水虻部隊」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
黑水虻是能分解廚餘、動物糞便與動植物屍體的昆蟲，被譽為僅次於蜜蜂、「人類第二有用昆蟲」。其幼蟲富含高蛋白，可用作雞、魚、豬等動物飼料，形成生態循環的永續典範。圖／嘉縣府提供
台中市昨天傳出全國首起疑似非洲豬瘟案例，震撼全台畜牧業。農業部隨即宣布全國肉品市場今起全面停止屠宰、停止拍賣5天，形同休市，阻斷疫情傳播鏈。養豬戶如臨大敵加強防疫；廚餘養豬被視為這波疫情破口，農業部下令全面禁止廚餘養豬。

嘉義縣市緊急啟動防疫應變。嘉義市境內並無廚餘養豬場，嘉義縣有4場列管廚餘養豬場，均經環保局核可、具備完整設備。不過，為防堵病毒可能藉廚餘傳播，農業部下令禁止廚餘養豬，環保局配合去化廚餘，確保不再流入豬場。為快速處理這些廚餘，嘉縣再度動用「黑水虻去化系統」。

黑水虻是能分解廚餘、動物糞便與動植物屍體的昆蟲，被譽為僅次於蜜蜂、「人類第二有用昆蟲」。其幼蟲富含高蛋白，可用作雞、魚、豬等動物飼料，形成生態循環的永續典範。嘉縣邑米社區大學多年投入黑水虻研究，開發出全套飼育系統，讓校園與社區能自行培育、分解廚餘不求人。

7月，縣府在新港鄉設立「廚餘全循環中心」，縣長翁章梁出席啟用典禮。該中心採半自動化設備，每天可處理1.5公噸廚餘，每年可減碳超過212.4公噸，減輕掩埋場與焚化爐負擔。透過黑水虻分解、再提煉蟲體生質油，不僅能化廚餘為資源，更能建立地方級廚餘防疫與循環經濟系統。嘉義縣目前正全面盤點轄內廚餘來源與養豬場動向，防堵任何可能的防疫破口。

過去為防非洲豬瘟，改制前的環保署與農委會合力推動廚餘減量及回收再利用，環保局推廣鼓勵社區民眾及學校自主性堆肥，為讓廚餘多元再利用，結合教育處推動昆蟲「黑水虻」消化廚餘，達成廚餘零廢棄目標，共30所學校社區投入「養虻」，讓廚餘回收占垃圾清運量比率達8.3％，創廚餘回收率新高，獲環保署頒發107年度全國廚餘回收再利 用績效評鑑特優獎。 全台肉市進入「防疫靜止期」，接下來5天將是關鍵觀察期。黑水虻也在此刻成為對抗疫情的「生態防線」。

7月，嘉縣府在新港鄉設立「廚餘全循環中心」，縣長翁章梁出席啟用典禮。圖／嘉縣府提供
