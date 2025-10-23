最可怕非生病！非洲豬瘟恐毀生活 醫籲全民防堵：小心病毒搭便車

台中爆發疑似非洲豬瘟病例，引發社會高度關注。婦產科醫師蘇怡寧昨（22）日晚間在臉書發文指出，非洲豬瘟雖非人畜共通疾病，不會感染人類，但一旦疫情擴散，恐重創台灣養豬產業與民生經濟，呼籲全民共同防堵疫情，「非洲豬瘟不會傷害人，但會傷害生活」。

蘇怡寧表示，非洲豬瘟（ASF）是由非洲豬瘟病毒（ASFV）引起，屬於Asfarviridae科的DNA病毒，僅會感染家豬與野豬，沒有任何證據顯示會感染人類或其他動物。他強調，民眾不需恐慌，「不管你碰到豬隻、豬肉或病毒，都不會被傳染」，世界衛生組織（WHO）也已明確指出，這不是人類會得的病。

蘇怡寧指出，非洲豬瘟的嚴重性不在於生病，而在於對養豬產業的破壞力。「一旦爆發，豬要被撲殺、肉價上漲、農民心碎、民眾恐慌，連餐桌上的滷肉飯也變貴。」他說，非洲豬瘟「不會傷人，卻會傷生活」，如今台灣已有疑似感染豬場被通報，「非洲豬瘟不再遙遠，它已經在我們的土地上出現」，當前首要任務是阻止疫情擴散。

蘇怡寧呼籲，此時此刻，政府與民間必須聯手防疫，一場與時間賽跑的防疫戰已經展開。他指出，除了設立防疫區、管制豬隻移動、全面消毒及禁止廚餘餵豬外，民眾也應遵守防疫規範，包括：不要攜帶肉品入境、不要購買來路不明的肉製品、不要以廚餘餵豬，及不要輕忽病毒可能「搭便車」的風險。他提醒，病毒可能藏在行李、貨車輪胎、鞋底甚至餐桌殘渣中，「只要找到機會，就會毀掉整個產業。」

蘇怡寧強調，防疫不只是政府的責任，也是全民的行動。他說：「我們要守住的不只是豬，而是農民的生活、餐桌的穩定，還有社會的安定。」並呼籲全民齊心，「請大家一起幫台灣守住這一關。」