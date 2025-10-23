疑非洲豬瘟疫情 陳吉仲喊話要團結：請對台灣豬肉有信心

國內首見疑非洲豬瘟疫情，前農業部長陳吉仲是豬農之子，他昨在臉書呼籲所有豬農和養豬產業相關業者，要團結一心，如同之前口蹄疫和傳統豬瘟拔針，和政府一起將防疫的每個細節執行到位。「齊力協力一起解決疫病問題」。

農業部6月才宣布台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟「3大豬病非疫國」地位的國家，為百年動物防疫史寫下嶄新篇章，未料10月就出現1處養豬場出現疑似非洲豬瘟疫情。

陳吉仲表示，他的父親是1997年口蹄疫受害者，所以2016年之後全力將口蹄疫清除，台灣在2020年正式成為口蹄疫非疫區，接著將傳統豬瘟清除。2018年8月中國爆發非洲豬瘟後，導致亞洲許多國家陸續爆發變疫區，台灣在政府及農民和消費者共同努力下，7年多來做了許多防疫的工作，相對其他國家這已非常不易。

昨天農業部召開記者會說明在台中市畜牧場有疑似非洲豬瘟案例，並宣布相關的因應措施，陳吉仲表示，呼籲全民配合防疫相關措施，來降低對養豬產業及後續相關上下游產業的經濟影響。

陳吉仲表示，要請全國消費者對台灣豬肉有信心，政府已採取相關措施，確保在市場上的豬肉皆是安全。最後再次呼籲所有豬農和養豬產業相關業者，我們要團結一心，如同之前口蹄疫和傳統豬瘟拔針，我們和政府一起將防疫的每個細節執行到位。讓我們很快解決此問題。