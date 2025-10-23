非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

台中出現疑似非洲豬瘟病例，農業部宣布全台即日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，讓豬肉需求量大的連鎖餐飲業者紛紛公布應變措施，不過一般小吃業者，由於庫存量不多、有的又須使用「溫體豬」，若暫停供應天數拉長，恐怕只能停業，一家高雄在地魯肉飯老店就在粉絲團公告，「即日起公休6天」。

由於疑似非洲豬瘟再起，全台豬肉供應狀況拉警報。相較連鎖餐飲業者可暫停販售豬肉相關品項，或是使用冷藏、冷凍豬肉來應急，街頭小吃業者若缺乏溫體豬貨源，就只能被迫暫時休業。好比許多彰化肉圓、爌肉飯業者，在接受訪問時就表這幾天還有少許庫存可以使用，但若是事態升溫、持續禁宰禁運，很快就可能暫停營業。