防非洲豬瘟 蘇貞昌：檢視每個環節是否落實

聯合報／ 記者林銘翰蔡晉宇屈彥辰黃婉婷／台北報導

我國出現首例疑似非洲豬瘟案例，朝野立委喊話中央與地方全力防堵。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，中央政府應該盡速完成疫調，地方政府則要輔導傳統市場攤商因應衝擊；國民黨團副書記長林沛祥也說，中央與地方必須啟動最高級聯防機制。

蘇貞昌在閣揆任內，曾大力把關非洲豬瘟。他於二○一九年一月上任閣揆的第一天，就前往桃園機場了解非洲豬瘟防疫業務。

蘇貞昌昨在臉書指出，台灣防疫最早啟動、做得最好，只有台日擋住非洲豬瘟，台灣更是亞洲唯一三大豬病非疫國，如今出現疑似個案，除阻絕疫情擴散，也要仔細檢視防疫環節是否落實。

鍾佳濱指出，中央政府必須先完成疫調，才能得知破口與問題肇因。國民黨團也舉行記者會，林沛祥呼籲中央與地方必須立刻啟動最高級聯防機制，中央政府負責統籌資訊發布、檢驗能量跟補償機制，避免地方政府各自為政、資訊混亂。

非洲豬瘟 蘇貞昌

