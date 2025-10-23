新聞眼／政府禁廚餘幾度遲疑 釀成今日危機

台中梧棲養豬場爆出疑似非洲豬瘟案例，儘管疫調還在進行中，但目前看起來，破口主要來自兩個，一是邊境查驗是否確實，二是廚餘處理是否合規。實際上，早在二○一八年，中國大陸爆出非洲豬瘟疫情時，國內就在討論應全面禁止廚餘養豬，如今造成防疫破口，農業部難辭其咎。

回顧二○一八年八月，中國大陸爆出非洲豬瘟疫情，並迅速擴散到越南、菲律賓和印度等亞洲多個國家，台灣儘管沒有爆出本土疫情，金門海岸卻出現非洲豬瘟海漂豬，讓國內豬農如臨大敵。

身為養豬大縣的雲林當時率先宣布全縣禁用廚餘，然而，時任行政院長賴清德稱「貿然禁止廚餘養豬，廚餘去處會出現困難」，並要求地方「尊重農委會（農業部前身）指揮」，最終未採取全面禁止。

接著二○二一年，國內首度破獲來自越南走私肉製品，且當時已流入市面的走私肉品還被驗出非洲豬瘟病毒陽性。農委會當時立即宣布全台暫停廚餘餵豬一個月，專家學者也紛紛建議，應藉此機會禁止廚餘養豬，然而最後卻不敵豬農反彈，政策再度退縮，僅規範一九九頭以下的小型養豬場不得使用廚餘養豬，並設置「聯合廚餘處理中心」，以中央廚房的概念，幫豬農處理廚餘。

然而非洲豬瘟的病毒極度耐存，能在肉製品中生存數月，只要廚餘處理加熱稍一不全，等同打開病毒大門。民進黨政府在防疫上的遲疑、妥協與反覆，終於釀成今天的危機。

此外，農業部推測本次病毒的傳入途徑最可能自境外，也無疑打臉政府長期宣稱的滴水不漏。

面對這次的警訊，農業部仍未承諾未來是否全面禁用廚餘養豬，政府應正視廚餘養豬這個最大的防疫破口，而不是讓部分身兼養豬與廚餘去化的業者綁架政策，在環保與養豬業共存的訴求下拖延防疫。