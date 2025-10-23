禁宰5天 中南部豬價跌 餐飲業憂缺豬潮

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運五天，通路與餐飲業者都嚴陣以待，餐飲業者憂心，若非個案，就可能進一步引發缺豬潮；產業界則認為，非洲豬瘟導致民眾消費信心下跌，短期豬價恐嚴重下跌。彰化市多家以溫體豬肉為主的小吃店都很震驚，表示售完買不到肉恐怕就得休息，最快今天就得暫停營業。

雲林縣肉品市場昨天中午前有二○八○頭豬隻進場，平均每公斤九十一點七七元，但因市場恐慌和不確定性，承銷肉商上午購買豬肉意願降低，拍賣價格二度下滑。

由於此次非洲豬瘟來襲得相當突然，許多業者都相當錯愕。台北市環南市場自治會長林勝東坦言太倉促，尚未和傳統市場說明配套，豬肉攤商也嘆未來幾天衝擊非常大。

彰化阿璋肉圓業者表示，使用的都是溫體豬肉，如今禁宰令一出，恐怕只能暫停營業。阿泉爌肉飯業者也說，店家這兩天正好休息，但光復節連假還有庫存豬肉，這三天仍能供應，後續則要視情況而定。

禁宰令也衝擊學校營養午餐的豬肉供應。中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信表示，會以改變午餐菜色的方式因應。學校端更需要注意的問題就是廚餘，學校一天約產生五百公噸廚餘，「改菜事小，廚餘的處理才是災難」。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，目前北部豬價持平，但因為中部出現非洲豬瘟案例，中南部豬價已出現大幅下跌的情況，價格何時回穩，要看民眾的信心何時恢復。

業者說，預估民眾會對豬肉產生疑慮，知名廠商的豬肉價格可能需求更高，或是轉而暫時以雞肉替代肉品需求，豬雞價都可能上漲。

國內最大規模企業養豬戶台糖表示，評估禁宰五天，影響台糖出豬數量約兩千頭，必要時也會配合政府調配供需肉品，協助豬價穩定。