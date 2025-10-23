聽新聞
豬死到送驗長達10天 台中市府被批拖延

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇／台中報導

台中梧棲養豬場豬隻被驗出非洲豬瘟陽性，從豬隻死亡到送檢時間長達十天。回溯疫調過程，中市府動保處本月十四日雖曾訪視，但因飼主表明已治療不願採樣，動保處評估無非洲豬瘟症狀因此未檢驗。

該養豬場十月十日起出現豬隻死亡，動保處十四日到場視察，卻沒有送驗，而是廿日才送驗，昨遭外界質疑有所拖延。

台中市農業局和動保人員回溯疫調追蹤過程，該養豬場九月卅日到潭子購豬，本月十日出現豬隻死亡，農業局長張敬昌說，豬隻死亡要送到化製廠，只要死亡數超過一定比率，化製監測系統就會發出警示；該養豬場十日到十四日陸續有五十頭豬隻死亡，超過百分之三，系統寄出電子郵件示警，人員到場訪查。

張敬昌說，動保處人員十四日到場時，該養豬場特約獸醫師已在醫治診療；動保處人員與獸醫師同時檢視整個牧場，並未發現非洲豬瘟的典型徵兆，及流鼻血、缺氧、耳部瘀青、血痢等症狀，初步判斷是感染豬放線桿菌胸膜肺炎，不是非洲豬瘟，因此沒有採樣。

動保處廿日再次接到特約獸醫師來電，表示豬隻死亡非常不尋常，監測系統也顯示該場豬隻持續死亡，到本月廿日累計死亡一一七頭。

動保處當天再赴現場，發現死亡豬隻身上出現部分非洲豬瘟徵兆，但並不明顯，飼主也同意接受採檢，採檢後送農業部戰醫研究所檢驗，廿一日接獲檢驗結果呈現非洲豬瘟核酸陽性。

外界質疑為何飼主可拒絕市府採檢？根據動物傳染病防治條例第十五條，動物罹患或疑患傳染病或病因不明者，直轄市或縣 (市) 主管機關得令動物所有人或管理人將之提供動物防疫人員宰殺剖驗，市府表示，當中並無規範若非疑似法定傳染病可強制採樣的法源依據。然而，飼主拒絕採檢，依法台中市府還可開罰三至十五萬，但當時並未開罰。

針對市府將病死及預防性撲殺的三百多隻豬隻，因數量太大無法火化，透過化製車運到掩埋場掩埋，雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞提醒，政府應該要調動移動式焚化爐協助就地焚燒，歐盟針對非洲豬瘟就是這樣的處置，死豬屍體掩埋會有機率汙染地下水，其他養豬場被傳染的機率就可能提高。

