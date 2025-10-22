台中爆疑似非洲豬瘟 全國豬隻禁運禁宰5天、禁止廚餘養豬

台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。農業部公告，即起全面禁止廚餘養豬，全國豬隻禁運、禁宰五天，其中包含台中市斃死豬禁止跨縣市化製，所有豬肉也將暫停出口。台中地檢署表示，已分「他」字案追查，不排除傳喚豬農到案釐清。

今年五月，我國才獲世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ）認定為豬瘟非疫國，成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國。農業部昨天上午緊急記者會，指國內出現疑似非洲豬瘟案例。事發地在台中市梧棲區一處養豬場，僅存一九五隻豬已預防性撲殺。

農業部表示，該牧場登記三百頭豬隻，使用廚餘養豬，十月十日起，場內有豬隻死亡，特約獸醫師懷疑感染豬放線桿菌胸膜肺炎，用藥治療，後因化製監控系統呈現死亡數量異常，十月十四日由動保處訪視，因已診治中，飼主不同意市府採檢。由於化製監測系統顯示場內豬隻持續死亡，截至十月廿日累計死亡一一七頭豬隻，當天動保處人員採檢送農業部獸醫研究所檢驗，十月廿一日獲報檢驗成果呈現非洲豬瘟核酸陽性。防疫人員昨再度進場消毒，並以案例場中心半徑三公里設立管制區。

中央4項措施 設前進應變所

賴清德總統表示，防疫視同作戰，政府嚴陣以待、積極因應。行政院長卓榮泰也緊急召集「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，提出四點裁示，包括在台中設置前進應變所，落實疫調，穩定市場供應，即時向民眾說明最新情形。

記者昨天實地走訪該處養豬場，仍發出陣陣惡臭，環境髒亂。該間養豬場也被「起底」過去二度違反水汙染防治法，違規排放廢水，分別被開罰四十三萬二千元、廿八萬元的紀錄。

八十六歲的老農受訪指出，養了卅五年的豬，從未遇到這種情形，但這次豬瘟的損失太大，表示「以後不養了。」

農業部長陳駿季表示，從今天起全國豬隻禁止運送、屠宰，以免交互感染，以五天為周期，視後續疫調情形再決定是否延長。目前也禁止廚餘養豬，並啟動全國各縣市豬場防疫調查。

外界質疑是否因廚餘養豬造成感染？陳駿季說，全台約有五五五二戶養豬場，其中使用廚餘養豬有四三五場，在完整疫調前還無法釐清感染原因。

中市府環保局長陳宏益說，廚餘是由區公所的清潔隊提供，再由養豬場高溫烹煮，市府今年三度到該場稽查皆合格。台中有卅六家養豬業者、約四萬頭豬以廚餘餵食，會協助業者把廚餘送到掩埋場堆肥。

待病毒株分離 將做最後確認

農業部次長杜文珍說，本案是台灣本土第一次檢測到病毒核酸陽性，依照首發案例，ＷＯＡＨ建議除病毒核酸檢測外，還要有其他病毒株分離檢測措施，是否確診需最後確認。