防範非洲豬瘟疫情 北市焚化廠免費銷毀養豬廚餘

中央社／ 台北22日電

北市環保局今天表示，因應農業部宣布為防止非洲豬瘟，即日起全面禁止廚餘養豬，北市於23日至29日開放3座焚化廠緊急銷毀養豬廚餘；家戶廚餘回收則維持現行分類回收規定。

根據台北市政府環保局新聞稿，北市餐廳、百貨、美食街、公司行號、飯店、旅館、市場、夜市、機關、學校、公司行號等非家戶產源，無法再送交養豬場餵飼豬隻再利用的養豬廚餘，北市焚化廠提供限定期間免費銷毀。

環保局表示，非家戶產源可在23日到29日期間，每天上午8時起至下午4時止，填妥廚餘進廠遞送聯單後，自行或委託合法清除機構，緊急將養豬廚餘送至內湖、木柵或北投垃圾焚化廠傾卸銷燬，環保局將免收處理費用，藉此減輕緊急應變期間產源單位的負擔。

環保局說，家戶廚餘回收方式，仍維持現行分類回收規定，請市民朋友將家戶堆肥廚餘及養豬廚餘交付清潔隊廚餘車分類回收。

非洲豬瘟

延伸閱讀

全面禁廚餘養豬 環境部：確保廚餘穩定去化

防堵非洲豬瘟！北市啟動市售豬肉抽驗、校園午餐不停用豬肉可彈性換肉類

非洲豬瘟疑現蹤 台中營養午餐11月底前禁用溫體豬

防堵非洲豬瘟 民團盼透明撲殺參數兼顧動物福利

相關新聞

台中爆疑似非洲豬瘟 全國豬隻禁運禁宰5天、禁止廚餘養豬

台中市梧棲區一養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例。農業部公告，即起全面禁止廚餘...

疑似非洲豬瘟病例 專家：趁此轉型 全面禁廚餘養豬

台中爆發疑似非洲豬瘟病例，由於該牧場是以廚餘餵豬，被外界認為是可能的傳染源。台大獸醫專業學院榮譽教授賴秀穗直言，廚餘蒸煮...

新聞眼／政府禁廚餘幾度遲疑 釀成今日危機

台中梧棲養豬場爆出疑似非洲豬瘟案例，儘管疫調還在進行中，但目前看起來，破口主要來自兩個，一是邊境查驗是否確實，二是廚餘處...

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

台中出現疑似非洲豬瘟病例，農業部宣布全台即日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，讓豬肉需求量大的連鎖餐飲業者紛紛公布應變...

豬死到送驗長達10天 台中市府被批拖延

台中梧棲養豬場豬隻被驗出非洲豬瘟陽性，從豬隻死亡到送檢時間長達十天。回溯疫調過程，中市府動保處本月十四日雖曾訪視，但因飼...

禁宰5天 中南部豬價跌 餐飲業憂缺豬潮

非洲豬瘟入侵台灣，農業部宣布禁宰、禁運五天，通路與餐飲業者都嚴陣以待，餐飲業者憂心，若非個案，就可能進一步引發缺豬潮；產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。