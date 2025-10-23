防範非洲豬瘟疫情 北市焚化廠免費銷毀養豬廚餘

北市環保局今天表示，因應農業部宣布為防止非洲豬瘟，即日起全面禁止廚餘養豬，北市於23日至29日開放3座焚化廠緊急銷毀養豬廚餘；家戶廚餘回收則維持現行分類回收規定。

根據台北市政府環保局新聞稿，北市餐廳、百貨、美食街、公司行號、飯店、旅館、市場、夜市、機關、學校、公司行號等非家戶產源，無法再送交養豬場餵飼豬隻再利用的養豬廚餘，北市焚化廠提供限定期間免費銷毀。

環保局表示，非家戶產源可在23日到29日期間，每天上午8時起至下午4時止，填妥廚餘進廠遞送聯單後，自行或委託合法清除機構，緊急將養豬廚餘送至內湖、木柵或北投垃圾焚化廠傾卸銷燬，環保局將免收處理費用，藉此減輕緊急應變期間產源單位的負擔。

環保局說，家戶廚餘回收方式，仍維持現行分類回收規定，請市民朋友將家戶堆肥廚餘及養豬廚餘交付清潔隊廚餘車分類回收。