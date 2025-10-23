防範非洲豬瘟疫情 北市焚化廠免費銷毀養豬廚餘
北市環保局今天表示，因應農業部宣布為防止非洲豬瘟，即日起全面禁止廚餘養豬，北市於23日至29日開放3座焚化廠緊急銷毀養豬廚餘；家戶廚餘回收則維持現行分類回收規定。
根據台北市政府環保局新聞稿，北市餐廳、百貨、美食街、公司行號、飯店、旅館、市場、夜市、機關、學校、公司行號等非家戶產源，無法再送交養豬場餵飼豬隻再利用的養豬廚餘，北市焚化廠提供限定期間免費銷毀。
環保局表示，非家戶產源可在23日到29日期間，每天上午8時起至下午4時止，填妥廚餘進廠遞送聯單後，自行或委託合法清除機構，緊急將養豬廚餘送至內湖、木柵或北投垃圾焚化廠傾卸銷燬，環保局將免收處理費用，藉此減輕緊急應變期間產源單位的負擔。
環保局說，家戶廚餘回收方式，仍維持現行分類回收規定，請市民朋友將家戶堆肥廚餘及養豬廚餘交付清潔隊廚餘車分類回收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言