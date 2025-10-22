快訊

獨／卡位機會到？國際金價大跳水 黃金交易平台買氣卻井噴

全面禁廚餘養豬 環境部：確保廚餘穩定去化

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國內爆發首例疑似非洲豬瘟，農業部公告全面禁止廚餘養豬。本報資料照片
國內爆發首例疑似非洲豬瘟，農業部公告全面禁止廚餘養豬。本報資料照片

農業部宣布，自今天中午12時起，全國豬隻禁運禁宰五天，並全面禁止廚餘養豬。環境部表示，配合農業部全面禁止使用廚餘餵飼豬隻公告，即日起啟動全國廚餘應變處理作為，確保廚餘穩定去化、環境安全無虞。

環境部表示，已督促各縣市政府依地方特性，因地制宜擬定廚餘清運計畫，協助原廚餘養豬場清運對象，如學校、機關、軍方、矯正機構及事業等，由縣市環保局招標委託將廚餘運送至環保局指定地點，確保廚餘不再進入養豬場，且不造成環境污染。

環境部表示，廚餘禁止養豬之後，將優先採行肥料化及能源化再利用方式，轉化為有機肥料及再生能源，輔以焚化或掩埋等安全去化方式，確保廚餘妥善處理。

環境部表示，地方政府因應廚餘禁止養豬之後，相關清運及處理等應變措施所需之經費，環境部已協調農業部協助，確保全國廚餘去化順暢。呼籲全民加強廚餘源頭減量，共同為防堵非洲豬瘟盡一份力量。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場

延伸閱讀

非洲豬瘟疑現蹤 台中營養午餐11月底前禁用溫體豬

疑非洲豬瘟入侵！高雄市宣布禁廚餘養豬 環保局：全數堆肥

防堵非洲豬瘟 桃市：築10防線、動用二備金支援防疫

凌空吊起195頭疑染非洲豬瘟撲殺豬隻 中市府：數量太多難火化將掩埋

相關新聞

疑非洲豬瘟入侵！高雄市宣布禁廚餘養豬 環保局：全數堆肥

台中疑似爆非洲豬瘟，高雄市今天宣布禁止廚餘餵豬，環保局表示，全市廚餘將集中處理，經脫水、瀝乾後全數改作堆肥用途，杜絕疫情...

非洲豬瘟疑侵台！北市「唯一一處」養豬農場 蔣萬安已下令去查

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。台北市長蔣萬安今天表示，市府今天下...

全面禁廚餘養豬 環境部：確保廚餘穩定去化

農業部宣布，自今天中午12時起，全國豬隻禁運禁宰五天，並全面禁止廚餘養豬。環境部表示，配合農業部全面禁止使用廚餘餵飼豬隻...

非洲豬瘟拉警報！米其林必比登名店急應變 雙月：停售滷肉飯

疑似非洲豬瘟病例出現在台中，農業部宣布全台即日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，讓餐飲業者豬肉供應狀況受到關切。繼「鬍...

台中養豬場疑爆非洲豬瘟 環保局曝餵食來源「清潔隊提供」

台中市梧棲區一家養豬場疑爆非洲豬瘟，對於事發養豬場採用廚餘餵食，台中市環保局今天表示，廚餘主要是梧棲區清潔隊供應，但業者...

防堵非洲豬瘟！北市啟動市售豬肉抽驗、校園午餐不停用豬肉可彈性換肉類

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。北市教育局今表示，學校肉品皆需使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。