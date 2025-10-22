全面禁廚餘養豬 環境部：確保廚餘穩定去化

農業部宣布，自今天中午12時起，全國豬隻禁運禁宰五天，並全面禁止廚餘養豬。環境部表示，配合農業部全面禁止使用廚餘餵飼豬隻公告，即日起啟動全國廚餘應變處理作為，確保廚餘穩定去化、環境安全無虞。

環境部表示，已督促各縣市政府依地方特性，因地制宜擬定廚餘清運計畫，協助原廚餘養豬場清運對象，如學校、機關、軍方、矯正機構及事業等，由縣市環保局招標委託將廚餘運送至環保局指定地點，確保廚餘不再進入養豬場，且不造成環境污染。

環境部表示，廚餘禁止養豬之後，將優先採行肥料化及能源化再利用方式，轉化為有機肥料及再生能源，輔以焚化或掩埋等安全去化方式，確保廚餘妥善處理。

環境部表示，地方政府因應廚餘禁止養豬之後，相關清運及處理等應變措施所需之經費，環境部已協調農業部協助，確保全國廚餘去化順暢。呼籲全民加強廚餘源頭減量，共同為防堵非洲豬瘟盡一份力量。