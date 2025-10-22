全面禁廚餘養豬 環境部：確保廚餘穩定去化
農業部宣布，自今天中午12時起，全國豬隻禁運禁宰五天，並全面禁止廚餘養豬。環境部表示，配合農業部全面禁止使用廚餘餵飼豬隻公告，即日起啟動全國廚餘應變處理作為，確保廚餘穩定去化、環境安全無虞。
環境部表示，已督促各縣市政府依地方特性，因地制宜擬定廚餘清運計畫，協助原廚餘養豬場清運對象，如學校、機關、軍方、矯正機構及事業等，由縣市環保局招標委託將廚餘運送至環保局指定地點，確保廚餘不再進入養豬場，且不造成環境污染。
環境部表示，廚餘禁止養豬之後，將優先採行肥料化及能源化再利用方式，轉化為有機肥料及再生能源，輔以焚化或掩埋等安全去化方式，確保廚餘妥善處理。
環境部表示，地方政府因應廚餘禁止養豬之後，相關清運及處理等應變措施所需之經費，環境部已協調農業部協助，確保全國廚餘去化順暢。呼籲全民加強廚餘源頭減量，共同為防堵非洲豬瘟盡一份力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言