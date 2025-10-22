非洲豬瘟拉警報！米其林必比登名店急應變 雙月：停售滷肉飯

疑似非洲豬瘟病例出現在台中，農業部宣布全台即日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，讓餐飲業者豬肉供應狀況受到關切。繼「鬍鬚張」、「鼎泰豐」、「王品集團」、「八方雲集」等連鎖業者，強調旗下所用肉品均符合政府規範外，米其林必比登名店「雙月食品社」與「兩喜號」也跟進公布應變措施，為消費者的食安把關。

主張「就像烹煮給家人般的那份用心」的「雙月食品社」則指出，因政府政策「豬肉5天禁運禁宰」，所以市場豬肉短缺，因此自10月23日起停售「滷肉飯」、「月亮骨肉」、「豬耳朵」、「元氣瘦肉湯系列」，「敬請各位貴賓見諒。」「雙月食品社」同時建議消費者，在市場豬肉短缺期間，可以改點「富士吻仔山拌飯」、「經典蛤蜊燉雞腿湯」、「愛恨椒芝麵」替代，「感謝大家一直以來的支持與體諒。」