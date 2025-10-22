台中養豬場疑爆非洲豬瘟 環保局曝餵食來源「清潔隊提供」

台中市梧棲區一家養豬場疑爆非洲豬瘟，對於事發養豬場採用廚餘餵食，台中市環保局今天表示，廚餘主要是梧棲區清潔隊供應，但業者是否有添加其他飼料則不清楚。

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，農業部長陳駿季今天說，從台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，已撲殺195頭豬隻，啟動回溯調查，後續將與台中市政府合作進行相關防疫工作。

農業部動植物防疫檢疫署說明，事發的養豬場位於台中市梧棲區，牧場登記300頭，使用廚餘養豬（仔豬吃飼料）。

對於廚餘來源，中市環保局長陳宏益今天在記者會中表示，梧棲區清潔隊收來的廚餘，主要供應給事發的養豬場，但業者是否有添加其他飼料則不清楚。

至於未來暫時禁用廚餘，陳宏益說，目前台中市共有37家廚餘養豬再利用業者，飼養豬隻最大量3萬5592頭。環保局將協助相關業者處理廚餘，如有自行清運需求，市府將提供掩埋場堆肥區作為臨時堆置與堆肥處理場域，協助業者安全過渡。

陳宏益提到，環保局已就廚餘清運與處理啟動防疫應變措施，將全力配合農業局及中央指示，落實廚餘管控與環境防疫，確保養豬產業及公共衛生安全。