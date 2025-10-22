非洲豬瘟衝擊食安！北市營養午餐不停用豬肉 教育局：校方可換肉類

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。北市教育局今表示，學校肉品皆需使用可溯源食材，會提醒各校要求供應商提供肉品來源，確保食安無虞，若校方認為有疑慮，可視供應情形以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代。

學校午餐所使用肉類食材均採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品（TAP）標章，或國產生鮮豬肉追溯碼等「三章一Q」認證食材，各校並要求供應廠商提供豬肉來源證明與溯源資料，確認肉品均由合法屠宰場供應，確保來源安全、品質無虞。

教育局表示，學校午餐菜單依「學校午餐食物內容及營養基準」規畫，兼顧營養均衡與食材安全，除優先使用國產可溯源肉品外，亦可視供應情形以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代，確保學生膳食蛋白質攝取充足、營養不打折。

教育局表示，學校午餐供應運作正常穩定，已請各校及團膳業者在兼顧營養與安全原則下，彈性調整菜單與食材來源，維持午餐品質穩定，為提升資訊透明度，各校每日午餐食材資訊均登錄於「教育部校園食材登錄平台」，並介接酷課APP，即時公開午餐食材資訊，家長可隨時查詢每日菜色與食材溯源，掌握孩子的飲食安全。

教育局表示，已會同產發局、衛生局與動保處，每年跨局處食安查核供膳場所今年迄今共計查核73場，將肉品列為稽查重點，並增加不定期食安查核，嚴格把關食材品質，杜絕問題肉品流入校園，確保師生飲食安全。