快訊

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

非洲豬瘟衝擊食安！北市營養午餐不停用豬肉 教育局：校方可換肉類

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，北市教育局表示，目前暫不跟進。本報資料照片
國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，北市教育局表示，目前暫不跟進。本報資料照片

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。北市教育局今表示，學校肉品皆需使用可溯源食材，會提醒各校要求供應商提供肉品來源，確保食安無虞，若校方認為有疑慮，可視供應情形以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代。

學校午餐所使用肉類食材均採用具CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品（TAP）標章，或國產生鮮豬肉追溯碼等「三章一Q」認證食材，各校並要求供應廠商提供豬肉來源證明與溯源資料，確認肉品均由合法屠宰場供應，確保來源安全、品質無虞。

教育局表示，學校午餐菜單依「學校午餐食物內容及營養基準」規畫，兼顧營養均衡與食材安全，除優先使用國產可溯源肉品外，亦可視供應情形以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代，確保學生膳食蛋白質攝取充足、營養不打折。

教育局表示，學校午餐供應運作正常穩定，已請各校及團膳業者在兼顧營養與安全原則下，彈性調整菜單與食材來源，維持午餐品質穩定，為提升資訊透明度，各校每日午餐食材資訊均登錄於「教育部校園食材登錄平台」，並介接酷課APP，即時公開午餐食材資訊，家長可隨時查詢每日菜色與食材溯源，掌握孩子的飲食安全。

教育局表示，已會同產發局、衛生局與動保處，每年跨局處食安查核供膳場所今年迄今共計查核73場，將肉品列為稽查重點，並增加不定期食安查核，嚴格把關食材品質，杜絕問題肉品流入校園，確保師生飲食安全。

非洲豬瘟 學校午餐 教育局

延伸閱讀

台中疑爆非洲豬瘟 雞肉替代題材助攻大成漲逾7%

非洲豬瘟疑現蹤 台中營養午餐11月底前禁用溫體豬

疑非洲豬瘟入侵！高雄市宣布禁廚餘養豬 環保局：全數堆肥

非洲豬瘟疑侵台！北市「唯一一處」養豬農場 蔣萬安已下令去查

相關新聞

疑非洲豬瘟入侵！高雄市宣布禁廚餘養豬 環保局：全數堆肥

台中疑似爆非洲豬瘟，高雄市今天宣布禁止廚餘餵豬，環保局表示，全市廚餘將集中處理，經脫水、瀝乾後全數改作堆肥用途，杜絕疫情...

非洲豬瘟疑侵台！北市「唯一一處」養豬農場 蔣萬安已下令去查

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。台北市長蔣萬安今天表示，市府今天下...

非洲豬瘟衝擊食安！北市營養午餐不停用豬肉 教育局：校方可換肉類

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。北市教育局今表示，學校肉品皆需使用...

非洲豬瘟疑現蹤 台中營養午餐11月底前禁用溫體豬

農業部今早證實台中疑出現非洲豬瘟病例，台中市教育局強調，已立即啟動防疫措施，學校午餐食材豬肉來源，一律使用CAS冷凍豬肉...

台中爆非洲豬瘟 重演口蹄疫惡夢？食品廠董座這樣看

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，肉品廠卜蜂董事長鄭武樾認為，此為個案，疫情應可控；福壽董事長洪堯昆指出，過去歷經口蹄疫疫情...

台灣疑現首例非洲豬瘟 肉品外銷廠加強溯源查核檢驗

台中一家養豬場爆發台灣首例疑似非洲豬瘟案例，讓台灣豬肉外銷腳步暫時停滯，肉品大廠嘉一香今天表示，已經全面審視供應鏈等，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。