非洲豬瘟疑現蹤 台中營養午餐11月底前禁用溫體豬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市梧棲區一處養豬場近期發生豬隻陸續死亡，疑似驗出非洲豬瘟。記者黃仲裕／攝影
台中市梧棲區一處養豬場近期發生豬隻陸續死亡，疑似驗出非洲豬瘟。記者黃仲裕／攝影

農業部今早證實台中疑出現非洲豬瘟病例，台中市教育局強調，已立即啟動防疫措施，學校午餐食材豬肉來源，一律使用CAS冷凍豬肉產品，並自10月23日至11月30日禁止使用溫體豬肉，後續將視中央疫情發展與農業部公告滾動修正，即日起也禁止師生打包午餐剩餘食物，以避免增加傳播風險。

教育局表示，為強化食材把關，已請學校及午餐供應廠商配合中央相關防疫應變作為，並全面檢視肉品來源及掌握廚餘流向，確保廚餘不會用於養豬及使用到非法管道豬肉產品。若是各校對豬肉來源有疑慮，可暫時調整午餐菜單，改以魚、雞、蛋或豆製品為替代食材，兼顧飲食多樣性與營養均衡 。

教育局強調，非洲豬瘟僅會感染豬隻，不會傳染給人類，市府持續落實午餐供應體系食材驗收、查核與登錄管理，並與衛生及農業單位保持密切聯繫，確保供餐安全穩定。

此外，教育局與環保局協力合作，強化廚餘管理，學校廚餘交由環保局清潔隊或合法清除廠商，同時禁止師生打包午餐剩餘食物，以妥善處理，並避免增加傳播風險。

教育局指出，將持續監控疫情發展，配合中央政策滾動調整防疫作為，共同守護學生健康與校園食品安全。

