疑非洲豬瘟入侵！高雄市宣布禁廚餘養豬 環保局：全數堆肥

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台中疑似爆非洲豬瘟，高雄市今天宣布禁止廚餘餵豬，全數用做堆肥。記者劉學聖／攝影
台中疑似爆非洲豬瘟高雄市今天宣布禁止廚餘餵豬，環保局表示，全市廚餘將集中處理，經脫水、瀝乾後全數改作堆肥用途，杜絕疫情透過廚餘傳播。

環保局指出，去年高雄廚餘回收量6萬9943公噸，每日平均191公噸，過去用途分養豬廚餘標售合格畜牧場，其餘做為堆肥廚餘免費送給市民。

為防堵疫情，中央下令要求全台禁止廚餘養豬，已要求清潔隊與合法回收業者全面停止餵豬處理，改以堆肥再利用為原則，廚餘經脫水與高溫發酵後，將製成有機肥料供農業使用，兼顧環保，也確保防疫安全。

環保局強調，市府已同步通知全市廚餘清運單位及各區清潔隊，配合農業局與教育局啟動跨局處聯防機制，加強稽查流向。

教育局表示，為防堵非洲豬瘟進入校園，已啟動全市學校午餐與廚餘管理防疫措施，所有學校午餐食材均採用三章一Q可溯源食材，必要時可依午餐供應委員會決議調整菜單，暫減豬肉品項、改以雞肉或魚肉替代，確保學童營養不受影響。

教育局要求各校落實廚餘減量及正確分類，廚餘須交由環保局清潔隊或合法業者回收處理，不得交由無證業者，另將成立非洲豬瘟防疫工作小組，定期檢視自主檢核表與防疫流程，強化食安與校園管理。

