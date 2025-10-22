疑非洲豬瘟入侵！高雄市宣布禁廚餘養豬 環保局：全數堆肥

台中疑似爆非洲豬瘟，高雄市今天宣布禁止廚餘餵豬，環保局表示，全市廚餘將集中處理，經脫水、瀝乾後全數改作堆肥用途，杜絕疫情透過廚餘傳播。

環保局指出，去年高雄廚餘回收量6萬9943公噸，每日平均191公噸，過去用途分養豬廚餘標售合格畜牧場，其餘做為堆肥廚餘免費送給市民。

為防堵疫情，中央下令要求全台禁止廚餘養豬，已要求清潔隊與合法回收業者全面停止餵豬處理，改以堆肥再利用為原則，廚餘經脫水與高溫發酵後，將製成有機肥料供農業使用，兼顧環保，也確保防疫安全。

環保局強調，市府已同步通知全市廚餘清運單位及各區清潔隊，配合農業局與教育局啟動跨局處聯防機制，加強稽查流向。

教育局表示，為防堵非洲豬瘟進入校園，已啟動全市學校午餐與廚餘管理防疫措施，所有學校午餐食材均採用三章一Q可溯源食材，必要時可依午餐供應委員會決議調整菜單，暫減豬肉品項、改以雞肉或魚肉替代，確保學童營養不受影響。