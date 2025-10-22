非洲豬瘟疑侵台！北市「唯一一處」養豬農場 蔣萬安已下令去查
國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。台北市長蔣萬安今天表示，市府今天下午5點就已召開府級跨局處的會議，即刻進行相關清點，那一定是確保市民食的安全。
北市產發局長陳俊安表示，確實北市有一個地方有飼養豬，是在台大的實驗農場，動保處今天已經第一時間到台大做相關調查，預防任何非洲豬瘟可能侵入北市的機率。
陳俊安表示，今天市府已經針對北市轄管場域清點，北市沒有任何養豬場，沒有任何豬肉分切場，也沒有屠宰場。針對台大實驗農場，動保處第一時間已經到台大調查，後續也將會配合，不管是在市場的通路，或相關場域也好，都會跨局處聯合稽查，以預防任何非洲豬瘟可能侵入北市的機率。
