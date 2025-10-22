快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

非洲豬瘟疑侵台！北市「唯一一處」養豬農場 蔣萬安已下令去查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台北市長蔣萬安今天表示，市府今天下午5點就已召開府級跨局處的會議，即刻進行相關清點。記者林麗玉／攝影
國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台北市長蔣萬安今天表示，市府今天下午5點就已召開府級跨局處的會議，即刻進行相關清點。記者林麗玉／攝影

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。台北市長蔣萬安今天表示，市府今天下午5點就已召開府級跨局處的會議，即刻進行相關清點，那一定是確保市民食的安全。

北市產發局長陳俊安表示，確實北市有一個地方有飼養豬，是在台大的實驗農場，動保處今天已經第一時間到台大做相關調查，預防任何非洲豬瘟可能侵入北市的機率。

陳俊安表示，今天市府已經針對北市轄管場域清點，北市沒有任何養豬場，沒有任何豬肉分切場，也沒有屠宰場。針對台大實驗農場，動保處第一時間已經到台大調查，後續也將會配合，不管是在市場的通路，或相關場域也好，都會跨局處聯合稽查，以預防任何非洲豬瘟可能侵入北市的機率。

非洲豬瘟 養豬場 蔣萬安

延伸閱讀

北市普發2萬現金恐泡湯…市府考量財劃法未定案 還要先處理公共建設

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

赴民進黨團報告聚焦兩大案 議員狠酸蔣萬安「不做事是最好幫忙」

台北市今上班課…網友8千多留言灌爆臉書 蔣萬安說話了

相關新聞

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，場內195頭豬已遭預防性撲殺；台中...

廚餘養豬成豬瘟疫情破口？陳駿季：尚需疫調釐清

台中發生疑似非洲豬瘟病例，政府緊急成立應變中心。行政院發言人李慧芝表示，未來將持續維持邊境X光100%查驗，同時將提高人...

非洲豬瘟來襲…餐飲龍頭供應穩定 鬍鬚張、鼎泰豐、八方雲集食安無虞

非洲豬瘟疑似病例出現在台中，農業部宣布全台自即日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，市場高度關注餐飲業豬肉供應是否受影響...

台中1養豬場疑非洲豬瘟撲殺掩埋 另7場移動管制

台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟，市府農業局今天表示，已緊急撲殺案例場全場飼養豬隻，以化製車載往在地的合法掩埋場處理；透過運...

非洲豬瘟疑現蹤台中 苗栗肉品市場今晚提早屠宰全數清空

苗栗縣造橋鄉平順牧場飼養1萬頭毛豬，是台中以北最大的養豬場。牧場負責人、苗栗縣議會前議長陳明朝表示，平順牧場從配種、培育...

疑非洲豬瘟入侵！高雄市宣布禁廚餘養豬 環保局：全數堆肥

台中疑似爆非洲豬瘟，高雄市今天宣布禁止廚餘餵豬，環保局表示，全市廚餘將集中處理，經脫水、瀝乾後全數改作堆肥用途，杜絕疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。