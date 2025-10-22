防堵非洲豬瘟 桃市：築10防線、動用二備金支援防疫

台中出現非洲豬瘟疑似病例，桃園市政府表示，已立即成立跨局處應變小組，並由秘書長溫代欣召開跨局處協調會議，擬定10道防線落實分工，嚴陣以待。市府也將同步進行產業影響評估，動用第二預備金支援防疫所需與農民補助。

秘書長溫代欣表示，市府今在跨局處應變協調會議提出10道防線，包括成立跨局處應變小組、全面啟動養豬場疫調、加強場區清潔與消毒、全面禁止廚餘養豬、執行屠宰場禁宰政策、飼料供應不中斷、嚴管廚餘流向、違者重罰、加強畜牧場防線、營養午餐預防性調整，以及啟動第二預備金協助農民度過衝擊。

農業局長陳冠義表示，依中央規定，所有屠宰場暫停屠宰作業，並禁止豬隻進出，防止疫情擴散。市府針對跨局處應變小組，建立一條龍通報與處置機制；農業局也針對轄內261處養豬場，展開全場清查與健康監測，逐場掌握豬隻狀況，並主動提供消毒藥劑給各養豬場與肉品市場，要求每日清消、落實門禁。此外，農業局也立即通知98家取得廚餘再利用許可的畜牧場，全面改用飼料餵飼，並請桃園市飼料公會協調各業者全力支援飼料供應。

市府協同養豬戶落實門禁管理，所有人車進出一律消毒，減少外部傳染風險。農業局今日也派員前往桃園市肉品市場、屠宰場及畜牧場張貼公告宣導豬隻禁宰等防疫事項，並逐一檢視運豬車消毒作業。

此外，針對廚餘處置，由環保局協助轄下學校營養午餐廚餘回收；餐廳等事業單位全面管制廚餘流向，禁止送往養豬場，必須交由合格廢棄物處理機構處理。教育局即日起也調整全市學校營養午餐菜單，以其他肉品替代豬肉，確保食品安全。