台中爆非洲豬瘟 重演口蹄疫惡夢？食品廠董座這樣看

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，肉品廠卜蜂董事長鄭武樾認為，此為個案，疫情應可控；福壽董事長洪堯昆指出，過去歷經口蹄疫疫情，台灣養豬業已建立防疫經驗，這次非洲豬瘟若可儘速找到感染源防堵，估計對豬價影響不大，也可以維持外銷資格。

鄭武樾向中央社記者表示，此次他研判是小型豬農使用廚餘未達足夠加熱溫度導致；不過他指出，此次事件應為個案，疫情應可控制。

他表示，台灣豬隻數量其實逐年減少，因民眾環保意識逐漸高漲，養豬條件也被提高，目前毛豬價格約落在每公斤新台幣90至95元左右，反映出飼養成本高昂；由於政府宣布今天起全國豬隻禁宰5天，短時間內豬價應會微幅上揚，但不會有太大影響，至於會不會持續飆升，還需要觀察。

目前台灣已自主管理，暫停豬肉出口，談到對外銷影響，鄭武樾指出，台灣豬肉出口量不多，影響有限。

洪堯昆接受中央社記者訪問時表示，非洲豬瘟7年前在中國大陸爆發疫情，但台灣多年來防疫有成，邊境檢疫嚴格，未曾受影響，這是台灣第一次出現疑似非洲豬瘟案例，因此政府這次嚴正以待。

他指出，台灣過去歷經口蹄疫疫情，養豬產業已建立防疫經驗，非洲豬瘟若能追查感染源並及早圍堵，應可防止擴散，不致重演口蹄疫的大規模疫情。洪堯昆說，若病毒能徹底消滅並避免復發，短期豬價波動應不大，也有機會維持外銷資格。

洪堯昆也提醒，若豬農以廚餘餵養，必須經過一定時間充分高溫蒸煮，才不會成為防疫漏洞。

大成則表示，將會配合政府政策，以提高豬場生物安全管理。