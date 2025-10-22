台中爆非洲豬瘟 重演口蹄疫惡夢？食品廠董座這樣看

快訊

中央社／ 台北22日電
台中市通報疑似非洲豬瘟案例，農業部啟動緊急防疫應變作業，公告自今日12時起全國豬隻禁運禁宰5天，將釋出冷凍豬肉產銷調節，穩定豬肉供應。聯合報記者許正宏／攝影
台中市通報疑似非洲豬瘟案例，農業部啟動緊急防疫應變作業，公告自今日12時起全國豬隻禁運禁宰5天，將釋出冷凍豬肉產銷調節，穩定豬肉供應。聯合報記者許正宏／攝影

台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，肉品廠卜蜂董事長鄭武樾認為，此為個案，疫情應可控；福壽董事長洪堯昆指出，過去歷經口蹄疫疫情，台灣養豬業已建立防疫經驗，這次非洲豬瘟若可儘速找到感染源防堵，估計對豬價影響不大，也可以維持外銷資格。

鄭武樾向中央社記者表示，此次他研判是小型豬農使用廚餘未達足夠加熱溫度導致；不過他指出，此次事件應為個案，疫情應可控制。

他表示，台灣豬隻數量其實逐年減少，因民眾環保意識逐漸高漲，養豬條件也被提高，目前毛豬價格約落在每公斤新台幣90至95元左右，反映出飼養成本高昂；由於政府宣布今天起全國豬隻禁宰5天，短時間內豬價應會微幅上揚，但不會有太大影響，至於會不會持續飆升，還需要觀察。

目前台灣已自主管理，暫停豬肉出口，談到對外銷影響，鄭武樾指出，台灣豬肉出口量不多，影響有限。

洪堯昆接受中央社記者訪問時表示，非洲豬瘟7年前在中國大陸爆發疫情，但台灣多年來防疫有成，邊境檢疫嚴格，未曾受影響，這是台灣第一次出現疑似非洲豬瘟案例，因此政府這次嚴正以待。

他指出，台灣過去歷經口蹄疫疫情，養豬產業已建立防疫經驗，非洲豬瘟若能追查感染源並及早圍堵，應可防止擴散，不致重演口蹄疫的大規模疫情。洪堯昆說，若病毒能徹底消滅並避免復發，短期豬價波動應不大，也有機會維持外銷資格。

洪堯昆也提醒，若豬農以廚餘餵養，必須經過一定時間充分高溫蒸煮，才不會成為防疫漏洞。

大成則表示，將會配合政府政策，以提高豬場生物安全管理。

非洲豬瘟 豬價 口蹄疫 豬肉

相關新聞

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，場內195頭豬已遭預防性撲殺；台中...

廚餘養豬成豬瘟疫情破口？陳駿季：尚需疫調釐清

台中發生疑似非洲豬瘟病例，政府緊急成立應變中心。行政院發言人李慧芝表示，未來將持續維持邊境X光100%查驗，同時將提高人...

非洲豬瘟來襲…餐飲龍頭供應穩定 鬍鬚張、鼎泰豐、八方雲集食安無虞

非洲豬瘟疑似病例出現在台中，農業部宣布全台自即日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，市場高度關注餐飲業豬肉供應是否受影響...

台中1養豬場疑非洲豬瘟撲殺掩埋 另7場移動管制

台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟，市府農業局今天表示，已緊急撲殺案例場全場飼養豬隻，以化製車載往在地的合法掩埋場處理；透過運...

非洲豬瘟疑現蹤台中 苗栗肉品市場今晚提早屠宰全數清空

苗栗縣造橋鄉平順牧場飼養1萬頭毛豬，是台中以北最大的養豬場。牧場負責人、苗栗縣議會前議長陳明朝表示，平順牧場從配種、培育...

疑非洲豬瘟入侵！高雄市宣布禁廚餘養豬 環保局：全數堆肥

台中疑似爆非洲豬瘟，高雄市今天宣布禁止廚餘餵豬，環保局表示，全市廚餘將集中處理，經脫水、瀝乾後全數改作堆肥用途，杜絕疫情...

