台灣疑現首例非洲豬瘟 肉品外銷廠加強溯源查核檢驗

台中一家養豬場爆發台灣首例疑似非洲豬瘟案例，讓台灣豬肉外銷腳步暫時停滯，肉品大廠嘉一香今天表示，已經全面審視供應鏈等，並將將加強豬肉來源養場查核、加工廠自檢。

農業部今天指出，台中市一處使用廚餘的養豬場有豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢出非洲豬瘟陽性，待病毒分離，已立刻對案場與周邊3公里豬場進行移動管制，對案場進行車輛、人員回溯調查，自中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，也禁止廚餘餵養豬隻，暫停豬肉出口。

台灣過去曾是豬肉外銷大國，歷經多年努力，今年獲得世界動物衛生組織（WOAH）認證為亞洲首個三大豬病非疫國，但如今爆發非洲豬瘟案例，讓豬肉外銷恐將暫時停滯。

將台灣生鮮豬肉外銷菲律賓與新加坡的肉品大廠嘉一香今天發布聲明稿指出，所採購加工與銷售的豬肉原料都來自符合政府檢疫規範並經合法登錄的養豬場，並非來自疫情通報的場址豬隻，但為慎重起見已全面檢視供應鏈及追蹤追溯管理流程。

嘉一香也強調，對於這次疫情深感責任重大，願全力配合政府防疫政策，產業鏈自主管理與消費者保障工作。

嘉一香說，即日起，將加強對所有豬肉來源養場的查核頻率，並要求供應商出具最近期檢驗與動物防疫紀錄，加工流程也將進行全面清潔與消毒，並強化員工衛生管控、生產環境監控及設備消毒記錄。

嘉一香也提到，公司有完整的追蹤追溯機制，確保若任何環節出現異常可迅速追蹤並通報，對於消費者、零售通路及合作夥伴，也都將主動提供來源資訊，並配合政府公佈的防疫資訊、確保資訊透明。