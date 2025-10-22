國內爆發非洲豬瘟 宜蘭緊急研商鎖定「3大高風險族群」加強疫調
國內爆發非洲豬瘟，各縣市擔心疫情入侵。宜蘭縣政府今天下午緊急與肉商、肉品市場等單位研商，除了配合農業部規定全國禁運禁宰5天及禁餵廚餘，針對先前已使用廚餘餵豬的養豬戶、外縣市購入小豬飼養的養豬戶、大量死豬送進化製廠的異常養豬戶等3大高風險族群，立即加強疫調巡防。
「不要移動，避免交叉感染」，宜蘭縣動植物防疫所表示，不管是禁運、禁宰5天，或專家建議禁宰禁運至少7天，現階段最好的作法就是「不要移動豬」，縣政府即日起會前往各養豬戶飼養場所進行環境消毒，也請養豬業者自行做好內部消毒管控。
宜蘭在地毛豬飼養量不足，每日約屠宰三百至四百頭，半數以上需仰賴外縣市供應市場所需。動植物防疫所說，禁運禁宰後暫時不會有縣市流動的問題，但是之前就已經從外縣市運進宜蘭飼養的小豬，必須加強留意巡防。
宜蘭鎖定「三大高風險族群」加強疫調，第一現有使用廚餘餵豬的養豬戶，立即禁止繼續使用，同時列入疫調稽查重點，第二外縣市運進小豬的養豬戶，也要加強監控有無異狀；第三死豬送進化製廠處理可以請領保險，一旦若有死豬異常數量增加送進化製廠處理，縣府將追查流向。
