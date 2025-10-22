廚餘禁令來得急 新北養豬協會憂：這狀況恐有交互感染疑慮

農業部今早宣布全面禁止廚餘餵豬，對新北市66處合格使用廚餘餵養的養豬場造成衝擊。新北市養豬協會理事長黃靖文對此表示，他已緊急協助採購飼料，給來不及採買的業者，也呼籲中央在這波事件穩定後，還是能恢復合法使用廚餘餵養的制度。

黃靖文指出，新北有107家養豬場，每家或多或少都有飼養小豬，多少備有飼料庫存，在農業部宣布禁令的第一時間，他已立即通知其他業者緊急採購飼料，以應對突發狀況。

對於廚餘的流向，黃靖文表示，既然暫時不能碰廚餘，那就該禁止養豬業者代收廚餘，送至焚化爐，「這樣被感染到算誰的？」呼籲應將廚餘交由專業的環保單位處理，讓環保局相關專業人士處理，以徹底杜絕疫病風險。

他也提到，許多業者是半夜收廚餘，現在突然在上午10時發布禁令，令這些業者不知所措，不知道是否要將已收的廚餘送去焚化爐，並擔憂在沒有蒸煮的情況下，恐有交互感染的疑慮。

黃靖表示，新北所有合格業者都有依照規定設置廚餘再利用設備，進行高溫蒸煮。他希望中央政府能夠進行完整調查，若確診是因個人疏忽導致疫情，且在防疫期間沒有對外擴散，是否應考慮讓這些具有合格設備的業者恢復廚餘養豬？他強調，這是「台灣的唯一產業」，其生存不容忽視。

談到之前非洲豬瘟的防疫措施，黃靖文說明，合格的廚餘需要高溫蒸煮90度達兩小時。此外，豬舍的防疫標準包括，豬舍工人及負責人進入時須進行消毒、豬舍每周消毒兩次、獸醫師與稽查人員進入時須穿著全身防護衣。他也提到農業部推廣密閉式豬舍是重要防護之一，可有效防止鳥類、鼠類、貓狗或其他細菌進入，與開放式豬舍有極大差別。

黃靖文呼籲，業者務必做好例行性消毒、周圍環境消毒等防護措施，並嚴禁外事人士進入豬舍，絕對不要再「偷餵廚餘」，以維護整體產業的安全。