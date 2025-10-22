快訊

柯文哲涉政治獻金侵占案 年代集團創辦人邱復生明出庭作證

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

雙北豪雨不斷 北市府宣布明1校停班課、2校遠距

台灣疑現非洲豬瘟 衛福部將嚴查東南亞、大陸食品

中央社／ 台北22日電

台中出現疑似非洲豬瘟案例，衛福部說，持續把關市場流通安全，若業者刻意使用病、斃死豬肉，最重開罰2億元以下；而中國及東南亞國家傳入非洲豬瘟風險高，將加強查緝其食品。

台灣多年來在非洲豬瘟防疫有成，今年更被正式認證為亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家，今天卻爆出台中市一處養豬場死亡豬隻，驗出非洲豬瘟核酸陽性反應。農業部表示，依世界動物衛生組織（WOAH）規定，須病毒株分離才能確認，先嚴陣以待，防疫情擴散。

非洲豬瘟中央災害應變中心在9月26日曾表示，查獲違規攜帶含豬肉產品遭裁罰的件數，2年多來下降近8成；不過，中國及東南亞國家傳入非洲豬瘟風險仍高，尤其中秋節前後是高峰。

對於非洲豬瘟恐現蹤，台灣引發食安疑慮，衛生福利部食品藥物管理署今天傍晚透過新聞稿強調，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類。依據世界動物衛生組織資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱攝氏56℃70分鐘、60℃20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化。

食藥署副署長王德原告訴媒體，國內屠宰場均設有駐場獸醫師，於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前均經屠宰檢驗合格；食藥署則嚴格把關食品衛生與市場流通安全，提醒民眾不要食用來路不明肉品，只要購買來源清楚、符合規定的市售豬肉，品質安全可靠，可放心食用。

他強調，食藥署即起會配合跨部會持續稽查，除確保肉品加工廠等來源符合規定外，也會著重在專賣東南亞、中國食品的場所，加強查緝食物來源，因為這些國家都是疫區；所幸食藥署過去1年來，在海關的防堵、後市場的檢驗，目前都沒有發現不合格食品。

食藥署提醒，若食品業者刻意使用病、斃死豬肉，該等肉品本質上即屬變質物品，不得供為食品原料使用。如以該等物品作為食品原料，屬於食品安全衛生管理法第15條第1項第1款所稱之「變質」或腐敗者，得依同法第44條，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

食藥署為防範非法豬肉流入食品供應鏈，也持續督導地方政府衛生局稽查市售食品肉品之來源，現場無法提供國內屠宰證明、輸入進口報單等肉品來源單據者，均由所轄衛生局依法辦理。

