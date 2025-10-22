高雄4業者允許使用廚餘養豬 陳其邁加強防疫：已全面禁止

台中市梧棲區一處養豬場檢測出疑似非洲豬瘟病例，逾百頭豬隻死亡，農業部啟動全國防疫應變現已全面禁止廚餘餵豬機制，高雄市目前有391處養豬場，飼養豬隻約26萬頭，原本使用廚餘養豬僅4場，現已全面禁止廚餘餵豬，加強血液樣本檢測後，目前結果皆為正常，陳其邁今日召開防治記者會，強調全市豬隻整體健康情形良好，

高雄市目前有391處養豬場，飼養豬隻約26萬頭，使用廚餘養豬僅4場，現已全面禁止廚餘餵豬。針對豬瘟、口蹄疫等重大疫病，市府每年定期抽驗約十分之一豬場，檢驗結果均為正常；陳其邁表示，針對風險較高或曾使用廚餘餵養的豬場，已提高監測頻率，每場抽取15頭豬隻血液樣本檢測，截至目前已完成36場、共540件血清樣本檢驗，結果全數正常，顯示本市豬隻健康狀況穩定。

除例行監測外，陳其邁說明，將針對屠宰場及肉品販售通路進行抽驗，確保市售豬肉產品符合法規與衛生標準，並呼籲市民遵守中央檢疫規定，切勿自疫區攜帶肉類製品回國，以防疫情輸入；同時全面管制並消毒運輸車輛，防止病原擴散、強化死亡異常即時通報及疫情調查，針對全市391處養豬場定期追蹤豬隻健康。

配合中央政策，高雄市自10月22日起全面禁止廚餘餵養，由環保局統一回收處理、針對158處高風險場加強稽查，嚴防違規情形，機關、學校廚餘聯繫轄區清潔隊依量能協助清運，針對餐館、旅館等事業單位由事業單位委託民間清運業者送至處理廠或環保單位指定地點。另有關高雄市營養午餐食材採用三章一Q，可溯源台灣食材，因應近日豬肉供應狀況視情況更改菜單，以維持小朋友正常蛋白質攝取。

高市教育局指出，為因應非洲豬瘟疫情發展，將督請各校落實廚餘減量及管理機制，所有廚餘均須依《高雄市學校午餐工作手冊》規定，交由環保局清潔隊或其認可之合法廠商回收處理，不得私自交由無證業者，學校也透過午餐供應委員會討論，視情況調整菜單，減少豬肉品項，改採雞肉、魚肉等其他蛋白質來源供應，以降低風險。