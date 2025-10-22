快訊

台中疑現非洲豬瘟…新竹縣有5.9萬頭豬 縣府啟動應變作為

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府表示，將全面加強防疫措施，以確保新竹縣養豬產業安全。圖為肉品市場畫面。圖／竹縣府提供
新竹縣政府表示，將全面加強防疫措施，以確保新竹縣養豬產業安全。圖為肉品市場畫面。圖／竹縣府提供

農業部今天證實臺中一養豬場經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應。為防範疫情擴散，農業部宣布啟動全國豬隻禁運禁宰等6項應變作為，新竹縣共198個養豬場，在養量5萬9639頭，縣府指出將全面加強防疫措施，以確保新竹縣養豬產業安全。 

縣府農業處表示，新竹縣目前共198個養豬場，在養量5萬9639頭，主要分布於新豐、湖口、新埔及關西。其中廚餘養豬場（領有環保局再利用許可）共51場。

新竹縣長楊文科呼籲，請養豬農民與相關產業配合各項防疫措施與輔導政策，務必落實畜牧場人車門禁管制與清潔消毒等生物安全作為。縣府將持續追蹤疫情變化，並依中央指示辦理各項應變措施，確保竹縣養豬產業永續發展與民生消費需求。

新竹縣教育局今天立即啟動校園午餐防疫應變機制，通報全縣各級學校即刻調整午餐菜單，優先使用冷凍肉品，或暫停使用豬肉及其相關製品，改以雞肉、海鮮、雞蛋及豆製品等符合營養基準的食材替代，確保學生餐食安全與供餐不中斷。

教育局表示，此次事件突顯「廚餘處理」為校園食安管理中的關鍵挑戰。目前竹縣各校廚餘處理方式採委託合格養豬廚餘清運業者辦理及由所在地鄉鎮（市）清潔隊協助清運2種方式，並依規定加強分類與管理，落實廚餘瀝水作業，推動「零廚餘」及源頭減量措施，以防止廚餘流入養豬體系，降低廚餘產生量，確保防疫安全。

教育局已責成學校與團膳業者密切合作，持續加強食材溯源查驗及廚餘流向管理。後續將配合中央防疫指示，並與農業處及環保局滾動檢討午餐供應與廚餘處理措施，確保竹縣校園餐食安全無虞。

教育局已責成學校與團膳業者密切合作，持續加強食材溯源查驗及廚餘流向管理。圖為肉品市場畫面。圖／竹縣府提供
教育局已責成學校與團膳業者密切合作，持續加強食材溯源查驗及廚餘流向管理。圖為肉品市場畫面。圖／竹縣府提供

非洲豬瘟 養豬場 食安

