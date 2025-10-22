台中1養豬場疑非洲豬瘟撲殺掩埋 另7場移動管制

快訊

中央社／ 台中22日電
台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟，市府農業局今天表示，已緊急撲殺案例場全場飼養豬隻。中央社
台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟，市府農業局今天表示，已緊急撲殺案例場全場飼養豬隻，以化製車載往在地的合法掩埋場處理；透過運豬車及化製車可能接觸範圍內的7場養豬場，則進行移動管制。

台中市副市長黃國榮下午率農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及衛生局長曾梓展召開記者會，說明市府前置作業及養豬場疑似非洲豬瘟陽性反應後採取措施。

張敬昌表示，依規定撲殺完的豬隻有幾種處理方法，包括就地掩埋、焚化、異地掩埋，由於養豬場已無法就地掩埋，台中市本來就備有一處合法疫病防治掩埋場，一旦發生重大疫病就有合法掩埋場掩埋，今天撲殺的豬隻，都以化製車載往合法掩埋場處理。

對於這家養豬場13日有出28頭豬到中市大安區肉品市場，曾梓展說，非洲豬瘟不會感染人類，人體吃到煮熟豬肉不會中毒，但若未煮熟，會有感染其他病毒的風險。

張敬昌說，目前全市約有養豬場168場、飼養頭數約8萬多頭，個案養豬場位於梧棲區，是採一貫式廚餘再利用養豬場，飼養頭數約300頭，已全數撲殺，市府將進行管制，而透過運豬車及化製車可能接觸範圍內的7場養豬場，則進行移動管制。

對於感染源的疫調，張敬昌表示，目前跟中央配合進行調查中。非洲豬瘟感染因素很多，在攝氏37度下，病原可以存活好幾週，冷藏冷凍情況下也能存活半年以上，傳播的途徑很多，在疫調還未出爐前無法揣測。

由於農業部宣布禁宰禁運5天，是否影響市場供應，張敬昌說，國內的冷凍庫存約可供應1個月，大家不用擔心，台中市農業局也會進行各市場調控，確保市場供應無虞。

非洲豬瘟

