全力防堵非洲豬瘟 周春米：屏東縣府成立專案應變小組

台中市通報發現疑非洲豬瘟案例，屏東縣長周春米今召開緊急會議，全面配合農業部應變作為，周春米指示啟動10大應變措施，成立非洲豬瘟應變專案小組，由副縣長黃國榮擔任召集人，提前預防部署。

屏東縣養豬場共有1285場，登記飼養豬隻頭數100萬4592頭，年產值174億元，農業處表示，有98家業者使用廚餘養豬，廚餘養豬頭數比例占約全縣飼養豬隻17％。

周春米說，非洲豬瘟首次在台灣被驗出，縣府團隊嚴陣以待，屏東縣是養豬大縣，全國產量第二，針對此波疫情，屏東縣成立「非洲豬瘟應變專案小組」。

周春米說，啟動跨局處10大應變措施，包括養豬場疫情調查及清消、禁止外縣市斃死豬進入屏東縣的化製廠處理等，同步聯合稽查，全力防堵非洲豬瘟入侵。

縣府團隊除研議因應措施外，請民眾不要恐慌，非洲豬瘟不會感染人，我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。

屏東縣長周春米指示縣府團隊立即啟動10大措施：