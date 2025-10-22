全力防堵非洲豬瘟 周春米：屏東縣府成立專案應變小組
台中市通報發現疑非洲豬瘟案例，屏東縣長周春米今召開緊急會議，全面配合農業部應變作為，周春米指示啟動10大應變措施，成立非洲豬瘟應變專案小組，由副縣長黃國榮擔任召集人，提前預防部署。
屏東縣養豬場共有1285場，登記飼養豬隻頭數100萬4592頭，年產值174億元，農業處表示，有98家業者使用廚餘養豬，廚餘養豬頭數比例占約全縣飼養豬隻17％。
周春米說，非洲豬瘟首次在台灣被驗出，縣府團隊嚴陣以待，屏東縣是養豬大縣，全國產量第二，針對此波疫情，屏東縣成立「非洲豬瘟應變專案小組」。
周春米說，啟動跨局處10大應變措施，包括養豬場疫情調查及清消、禁止外縣市斃死豬進入屏東縣的化製廠處理等，同步聯合稽查，全力防堵非洲豬瘟入侵。
縣府團隊除研議因應措施外，請民眾不要恐慌，非洲豬瘟不會感染人，我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。
屏東縣長周春米指示縣府團隊立即啟動10大措施：
1、啟動全縣養豬場疫情調查，加強高風險公共區域消毒，即時防堵疫情。
2、加強養豬場監測，透過公所、產業團體發放防疫消毒水。
3、請各養豬產業團體落實豬場生物安全管制，及屏東縣獸醫師公會獸醫師契約場疫情通報。
4、肉品市場與屠宰場運輸車輛GPS稽查及每日消毒，縣府派員查核。
5、配合全國禁用廚餘養豬期間，農業處、環保局、動防所、警察局即日啟動聯合稽查。
6、成立化製集運車管制及消毒站，並公告管制期間禁止外縣市斃死豬進入本縣化製廠處理。
7、加強監督化製場進出車輛及人員清洗及消毒，與採樣監測及異常死亡量通報。
8、配合中央監控豬肉供給調節機制，維持市場穩定。
9、環保局要求各鄉鎮市清潔隊收集之廚餘，管制期間暫送掩埋場進行堆肥處理。
10、教育處請各學校中央廚房主辦學校及團膳業者全面清查營養午餐豬肉來源有無涉及案發畜牧場，啟動因應備案。
