國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
農業部表示台中梧棲區1家養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，現已撲殺場內195頭豬隻。記者黃仲裕／攝影
國內爆發首例疑似非洲豬瘟，台中梧棲區1處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，場內195頭豬已遭預防性撲殺；台中地檢署今緊急和台中市食品藥物安全衛生處開會，已正式分「他」字追查豬瘟來源、有無違反動物傳染病防治條例，不排除傳喚豬農到案釐清。

農業部今表示，獸醫研究所通知，21日接獲台中市動物保護防疫處送檢梧棲區1養豬場死亡豬隻檢體，經檢驗非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，台中動保處、農業部動植物防疫檢疫署已前往該場移動管制，並預防性撲殺場內195頭豬隻。

台中地檢表示，農業部今證實台中養豬場檢出非洲豬瘟核酸陽性反應，屬重大公共衛生與動物防疫事件，事涉畜牧防疫安全及相關法律責任，攸關民生與產業穩定。

中檢說，檢察長張介欽指派民生專組主任檢察官洪國朝，與民生組執行秘書檢察官康存孝，今下午與台中市食品藥物安全處處長傅瓊慧等人開會研商，並將剪報分「他」字案，由檢察官追查豬瘟來源、過程有無人員涉及不法。

中檢說，檢方將持續釐清是否涉及違反動物傳染病防治條例或其他相關法規，若有涉違法行為，將儘速查辦。

