因應非洲豬瘟疫情嘉義市啟動緊急防疫作為 守護市民餐桌安全

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
因應非洲豬瘟疫情警訊，嘉義市政府啟動防疫應變機制，全面加強轄內豬場及肉品市場防疫管理，落實生物安全措施，確保市民食用豬肉安全。全市養豬場均以飼料餵養，無廚餘餵食情形，多為小型經營、管理穩健。市府同步啟動多項防疫行動，已主動通知業者掌握疫情資訊，要求加強豬舍清潔、進出消毒，並督導肉品市場落實設施與運輸車輛清潔消毒，阻斷病毒可能傳入途徑。

依農業部政策，嘉義市肉品市場自中午起實施「禁運、禁宰」5天措施，視疫情再行調整。市府已派員全面訪視豬場並發放消毒水，協助強化場內防疫作業。環保局表示，即日起市區清運廚餘暫停出售給養豬業者，改以焚化方式處理，以降低感染風險。教育處通知各國中小與公立幼兒園午餐供應商，確認10月份豬肉來源無虞，並請各校暫停使用溫體豬，改用CAS冷凍肉品或其他肉類。若中央延長禁宰期，11月菜單將再調整。

市府提醒，民眾購買豬肉應認明「防檢署屠宰衛生檢查合格」或具CAS、產銷履歷標章，確保來源合法、安全。同時呼籲切勿自境外攜帶肉製品入境，共同防堵疫情。市政府表示，將持續監測疫情動態，與中央防疫單位保持密切聯繫，全力守護市民健康與餐桌安全。

