非洲豬瘟來襲…餐飲龍頭供應穩定 鬍鬚張、鼎泰豐、八方雲集食安無虞

非洲豬瘟疑似病例出現在台中，農業部宣布全台自即日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，市場高度關注餐飲業豬肉供應是否受影響。多家連鎖餐飲業者22日紛紛出面回應，強調肉品來源均合乎檢疫規範，供應穩定，消費者可安心用餐。

鬍鬚張表示，魯肉飯豬肉類產品，目前供應商正進行貨源盤點，豬肉品質與供應良好正常，未受到非洲豬瘟疫影響。公司使用的豬肉，皆經過獸醫師檢驗把關，肉品皆有完整檢疫證明，符合國家食安標準，若消費者有疑慮，亦有提供非豬肉類的產品可供消費者選擇。

鼎泰豐因應政府宣布「全國豬隻禁運禁宰」共有二點說明，首先，公司使用的豬肉均來自檢疫合格、符合國家衛生標準的優良供應商，嚴格把關來源，均可完整溯源。其次，在政府公告暫停屠宰期間，將採用冷藏、冷凍豬肉因應，餐點供應目前不受影響。同時也將持續密切關注政府公告，確保顧客安心用餐。

八方雲集則表示，旗下所用肉品均符合政府規範，目前庫存仍備有歐盟合格肉品，足以滿足數個月的供應需求，並會持續依循政府的應變措施，消費者可安心。另外，為持續照顧消費者需求，正研擬推出已完成研發的全新雞肉配方以為因應；期盼與全體國人攜手共度此次事件的影響。

王品集團表示，公司使用的肉品都符合政府規範，並密切關注政策趨勢，一旦有任何規範或指引，與相關供應鏈會盡速配合。

三商餐飲表示，目前肉品存量均不受影響，且各項餐品所使用豬肉來源皆具第三方屠宰合格證明，國外進口皆依政府核准並附檢疫許可證，肉品採購均符合食安規範，安全無虞，消費者可安心食用。

麥當勞也說，台灣麥當勞豬肉類產品不受影響，目前正常供應。

餐飲業者普遍認為，目前冷藏及冷凍肉品庫存充足，短期內不致造成供應中斷；未來仍將視疫情變化與政策調整進行應對，盼與消費者共同穩定市場信心。