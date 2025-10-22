非洲豬瘟疑現蹤台中 苗栗肉品市場今晚提早屠宰全數清空
苗栗縣造橋鄉平順牧場飼養1萬頭毛豬，是台中以北最大的養豬場。牧場負責人、苗栗縣議會前議長陳明朝表示，平順牧場從配種、培育毛豬、種豬都採一貫化作業，平日對豬隻防護、防疫都採取最嚴格的監控作為。目前傳出台中有豬隻感染非洲豬瘟，但情況如何、發生原因都還在調查釐清，要等事件明朗化，才能針對問題採取配套的防護方案。
苗栗肉品市場總經理林澄清表示，今天下午不到3點就結束拍賣，共拍出520頭，場內的毛豬都已清空，以往屠宰作業都在凌晨進行，今天將提早到晚間七、八點，除了外縣市的毛豬承銷人自行載離屠體，縣內的毛豬承銷人會由肉品市場專車送抵肉攤。肉品市場配合中央指示，從23日起休市5天，未來休市期間將持續對毛豬繫留區及場區進行消毒作業。
苗栗人習慣吃黑豬，苗栗肉品市場可說是全台黑毛豬最大的交易市場，黑豬食用廚餘，多由屏東地區運來苗栗交易。
