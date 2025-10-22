廚餘養豬成豬瘟疫情破口？陳駿季：尚需疫調釐清

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台中發生疑似非洲豬瘟病例，農業部長陳駿季表示，目前全國豬隻暫時禁止運送、屠宰及廚餘養豬，他強調，目前還無法確定是否透過廚餘感染，詳細的途徑還要經過疫調釐清。記者魯永明／攝影
台中發生疑似非洲豬瘟病例，政府緊急成立應變中心。行政院發言人李慧芝表示，未來將持續維持邊境X光100%查驗，同時將提高人工檢驗的比例。農業部陳駿季表示，目前全國豬隻暫時禁止運送、屠宰及廚餘養豬，他強調，目前還無法確定是否透過廚餘感染，詳細的途徑還要經過疫調釐清。

台中一處養豬場死亡豬隻檢體疑似驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，行政院長卓榮泰主持中央災害應變中心，除了指示農業部成立前進應變所，由農業部次長杜文珍進駐外，同時指派政務委員陳時中督導前進應變所。

行政院發言人李慧芝轉述，將持續維持邊境X光100%查驗，同時將提高人工檢驗的比例，並且強化杜絕走私，同時指示海巡署加強查緝作業。

農業部長陳駿季表示，目前首先要了解案例從何而來，目前為止調查養豬場、往來的豬車、豬場及周圍3公里內養豬場都沒有異樣，接下來將針對化製車、拍賣車及關聯場展開調查，由於病株檢驗需要兩星期，未來15天將更積極作為。

陳駿季說，為了完整疫調必須將可能的傳播點進行斷點，從今天起全國豬隻禁止運送、屠宰，以免交互感染，以5天為周期，視後續疫調情形再決定是否延長。他指出，目前也禁止廚餘養豬，以免是否透過廚餘養豬造成感染。

陳駿季強調，在完整疫調前還無法釐清感染原因，外界質疑是否因廚餘養豬造成感染，目前使用廚餘養豬有435場，規定須經90度C蒸煮1小時，必須透過疫調釐清再做後續應變。

陳駿季並說，目前約有5552戶養豬場，豬肉產值約800多億元，在疫調過程中，我方將主動暫停豬肉出口。他指出，目前可出口的加工食品都沒問題，生鮮豬肉主要出口菲律賓、新加坡，我方會主動停止輸出各國。

