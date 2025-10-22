快訊

台東縣啟動非洲豬瘟防疫應變措施 禁運禁宰5天

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府農業處及動物防疫所自即日起將展開全縣養豬場防疫及訪視，密切追蹤豬隻健康狀況。圖／台東縣政府提供
台東縣政府農業處及動物防疫所自即日起將展開全縣養豬場防疫及訪視，密切追蹤豬隻健康狀況。圖／台東縣政府提供

全國將自10月22日至27日止，實施豬隻全面禁運，台東縣政府立即通知台東縣農產股份有限公司及養豬場、肉商公會等全面配合執行，並責成動物防疫所及各鄉鎮市公所加強宣傳及輔導養豬場落實禁運、禁宰及生物安全等相關規定。

縣長饒慶鈴表示，已要求農業處及動物防疫所自即日起將展開全縣養豬場防疫訪視，密切追蹤豬隻健康狀況，全面監控各養豬場內生物安全措施，並加強肉品市場、各市場及養豬場區域內外及周邊道路消毒作業。

至於民眾最關心的豬隻禁宰後肉品供應部分，農業處則指出，農業部於非洲豬瘟記者會上已有說明，冷凍豬肉的存量足夠全國使用達1個月以上，也請縣民無須擔心搶購。

動物防疫所強調，非洲豬瘟為高度接觸性病毒，環境中具極強耐受力，但非人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌；經屠宰衛生檢查合格豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌，可供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要選擇蓋有合格印章及標示產地的豬肉，食用安全無虞。

另外也請鄉鎮市公所、產業團體及養豬業者務必提高警覺，落實畜牧場內生物安全措施，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即通報，如未依規定通報，最高可處100萬元罰鍰，且撲殺的動物不予補償。

非洲豬瘟 台東 養豬場

