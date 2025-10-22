台東縣啟動非洲豬瘟防疫應變措施 禁運禁宰5天

全國將自10月22日至27日止，實施豬隻全面禁運，台東縣政府立即通知台東縣農產股份有限公司及養豬場、肉商公會等全面配合執行，並責成動物防疫所及各鄉鎮市公所加強宣傳及輔導養豬場落實禁運、禁宰及生物安全等相關規定。

縣長饒慶鈴表示，已要求農業處及動物防疫所自即日起將展開全縣養豬場防疫訪視，密切追蹤豬隻健康狀況，全面監控各養豬場內生物安全措施，並加強肉品市場、各市場及養豬場區域內外及周邊道路消毒作業。

至於民眾最關心的豬隻禁宰後肉品供應部分，農業處則指出，農業部於非洲豬瘟記者會上已有說明，冷凍豬肉的存量足夠全國使用達1個月以上，也請縣民無須擔心搶購。

動物防疫所強調，非洲豬瘟為高度接觸性病毒，環境中具極強耐受力，但非人畜共通傳染病，請民眾不用恐慌；經屠宰衛生檢查合格豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌，可供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要選擇蓋有合格印章及標示產地的豬肉，食用安全無虞。

另外也請鄉鎮市公所、產業團體及養豬業者務必提高警覺，落實畜牧場內生物安全措施，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡或疑似動物傳染病，應立即通報，如未依規定通報，最高可處100萬元罰鍰，且撲殺的動物不予補償。