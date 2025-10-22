快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

食藥署嚴格把關市售豬肉製品 違法使用病死豬最高罰2億元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署表示，會嚴格把關市售豬肉製品，違規使用非法豬肉可開罰最高2億元罰鍰。記者黃仲裕／攝影
食藥署表示，會嚴格把關市售豬肉製品，違規使用非法豬肉可開罰最高2億元罰鍰。記者黃仲裕／攝影

非洲豬瘟疑入侵，國內相關肉品業者人心惶惶，民眾也擔心吃到病死豬。食藥署表示，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，不用恐慌會被傳染，可放心食用。另外，若食品業者刻意使用病、斃死豬肉，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

食藥署副署長王德原表示，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會傳染給人類，民眾不需過度恐慌。政府會持續的把關，關於食品衛生跟市場流通的安全性，一定要合法合規，如果被查到業者刻意使用非法來源，得依食安法第44條，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

王德原提醒，若食品業者刻意使用病、斃死豬肉，該等肉品本質上即屬變質物品，不得供為食品原料使用，故如以該等物品作為食品原料，屬於食安法第15條第1項第1款所稱之「變質」或腐敗者。除了罰緩，情節重大者並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

除了罰則部分，王德原說，國內屠宰場均設有駐場獸醫師於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前均經屠宰檢驗合格，食藥署則嚴格把關食品衛生與市場流通安全。民眾不要食用來路不明的肉品，只要購買來源清楚、符合規定的市售豬肉，品質安全可靠，可放心食用。

非洲豬瘟並不會感染人類，王德原指出，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類。依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃ 70分鐘、60℃ 20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化。

