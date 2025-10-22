聽新聞
0:00 / 0:00
馬祖豬隻健康無虞 連江縣府啟動防疫機制請民眾安心
台中市出現疑似非洲豬瘟案例，引起全國關注，連江縣政府第一時間啟動防疫應變機制，全力配合農業部防疫指示，落實地區性防疫與供應穩定措施。縣府強調，目前馬祖地區豬隻健康狀況正常，豬肉供應穩定充足，請民眾勿恐慌或搶購。
縣府配合農業部防疫應變機制，自10月22日中午12時起，暫停豬隻宰殺與運輸5天，以確保防疫安全並進行監測檢驗作業，嚴防疫情擴散。
連江縣政府澄清，馬祖地區豬隻主要來源為桃園市及新北市，並非台中供應，與疑似案例無直接關聯；縣府呼籲民眾放心選購在地豬肉產品。
縣府已在今日完成地區養豬場實地訪視，確認各場豬隻健康狀況良好，待農業部核准後，將立即恢復豬隻宰殺與生鮮豬肉供應，確保市場穩定。
縣府也說，目前馬祖地區冷凍豬肉製品存量充足，足以支應民生需求，民眾可理性採買、勿囤貨搶購，以維持市場秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言