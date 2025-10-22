馬祖豬隻健康無虞 連江縣府啟動防疫機制請民眾安心

台中市出現疑似非洲豬瘟案例，引起全國關注，連江縣政府第一時間啟動防疫應變機制，全力配合農業部防疫指示，落實地區性防疫與供應穩定措施。縣府強調，目前馬祖地區豬隻健康狀況正常，豬肉供應穩定充足，請民眾勿恐慌或搶購。

縣府配合農業部防疫應變機制，自10月22日中午12時起，暫停豬隻宰殺與運輸5天，以確保防疫安全並進行監測檢驗作業，嚴防疫情擴散。

連江縣政府澄清，馬祖地區豬隻主要來源為桃園市及新北市，並非台中供應，與疑似案例無直接關聯；縣府呼籲民眾放心選購在地豬肉產品。

縣府已在今日完成地區養豬場實地訪視，確認各場豬隻健康狀況良好，待農業部核准後，將立即恢復豬隻宰殺與生鮮豬肉供應，確保市場穩定。

縣府也說，目前馬祖地區冷凍豬肉製品存量充足，足以支應民生需求，民眾可理性採買、勿囤貨搶購，以維持市場秩序。