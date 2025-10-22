快訊

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

聽新聞
0:00 / 0:00

馬祖豬隻健康無虞 連江縣府啟動防疫機制請民眾安心

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
台中市出現疑似非洲豬瘟案例，連江縣政府第一時間啟動防疫應變機制，全力配合農業部防疫指示，落實地區性防疫與供應穩定措施。縣府強調，目前馬祖地區豬隻健康狀況正常，請民眾勿恐慌。圖／連江縣政府提供
台中市出現疑似非洲豬瘟案例，連江縣政府第一時間啟動防疫應變機制，全力配合農業部防疫指示，落實地區性防疫與供應穩定措施。縣府強調，目前馬祖地區豬隻健康狀況正常，請民眾勿恐慌。圖／連江縣政府提供

台中市出現疑似非洲豬瘟案例，引起全國關注，連江縣政府第一時間啟動防疫應變機制，全力配合農業部防疫指示，落實地區性防疫與供應穩定措施。縣府強調，目前馬祖地區豬隻健康狀況正常，豬肉供應穩定充足，請民眾勿恐慌或搶購。

縣府配合農業部防疫應變機制，自10月22日中午12時起，暫停豬隻宰殺與運輸5天，以確保防疫安全並進行監測檢驗作業，嚴防疫情擴散。

連江縣政府澄清，馬祖地區豬隻主要來源為桃園市及新北市，並非台中供應，與疑似案例無直接關聯；縣府呼籲民眾放心選購在地豬肉產品。

縣府已在今日完成地區養豬場實地訪視，確認各場豬隻健康狀況良好，待農業部核准後，將立即恢復豬隻宰殺與生鮮豬肉供應，確保市場穩定。

縣府也說，目前馬祖地區冷凍豬肉製品存量充足，足以支應民生需求，民眾可理性採買、勿囤貨搶購，以維持市場秩序。

非洲豬瘟 馬祖 豬肉

延伸閱讀

台中疑現非洲豬瘟…黃昏市場現排隊搶買潮 攤商剁肉手沒停過

台灣驚爆疑似首例非洲豬瘟 嘉義縣234戶養豬場忙消毒

非洲豬瘟引市場恐慌 雲林肉品市場拍賣價2度下滑

台中疑現非洲豬瘟 北市：沒養豬戶尚無疫情疑慮

相關新聞

梧棲養豬場爆疑非洲豬瘟病例 曾違法排廢水被罰71萬…鄰居敢怒不敢言

台中市梧棲區一間養豬場爆發首起疑似非洲豬瘟個案，農業部宣布今起禁宰禁運豬隻5天，防止疫情擴散，該間養豬場過去即有違反水汙...

凌空吊起195頭疑染非洲豬瘟撲殺豬隻 中市府：數量太多難火化將掩埋

台中市梧棲區一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，昨天檢疫發現為非洲豬瘟陽性後，防疫人員今上午前往消毒後，將剩餘的195頭豬隻全部...

台中疑似非洲豬瘟病例 新北成立應變中心、稽查107場養豬場

台中疑似出現非洲豬瘟疫情，新北市政府即刻開緊急應變會議，成立跨局處聯合稽查小組，新北市副市長朱惕之表示，即刻啟動肉市加工...

非洲豬瘟全台緊繃！餐飲集團急發聲明：乾杯「停售豬五花」、鼎泰豐「改用冷藏、冷凍豬肉」

台中疑似出現非洲豬瘟，農業部自10月22日起全國豬隻禁運禁宰5天，產品與豬肉息息相關的餐飲業者，也紛紛公佈目前營運現況。...

高雄4業者允許使用廚餘養豬 陳其邁加強防疫：已全面禁止

台中市梧棲區一處養豬場檢測出疑似非洲豬瘟病例，逾百頭豬隻死亡，農業部啟動全國防疫應變現已全面禁止廚餘餵豬機制，高雄市目前...

台中1養豬場疑非洲豬瘟撲殺掩埋 另7場移動管制

台中市養豬場疑似出現非洲豬瘟，市府農業局今天表示，已緊急撲殺案例場全場飼養豬隻，以化製車載往在地的合法掩埋場處理；透過運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。